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Зеленский назвал ключевую цель боев с оккупантами на юге

Президент рассказал о ситуации на фронтах и ключевой цели украинской армии

сегодня, 08:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент рассказал о ситуации на фронте в вечерней речи. 14 июня оккупанты запустили ракеты по Львовской и Тернопольской области. Силы противовоздушной обороны сбили часть ракет — над Золочевым и Тернопольской. Во Львовской области шесть человек госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное. В другой области потерпевших предварительно нет.

Зеленский назвал ключевую цель боев с оккупантами на юге

Фото Генеральный штаб ВСУ

Зеленский подчеркнул, что Украина в очередной раз обращается к партнерам, ведь для защиты нам нужно современное противоракетное оружие, а не только противовоздушная оборона.

Есть потери среди украинцев в Луганской области и Харьковской, защитники и защитницы держать рубежи, в Северодонецке и районе продолжаются тяжелые бои с оккупантами. По словам главы государства, именно успехи в обороне Донбасса будут иметь ключевое значение на фронте и определят, будет ли доминировать ВСУ в ближайшие недели. На южном фронте Вооруженные силы производят контратаки и освобождают территории. Ключевая цель боев на этом направлении – освобождение от оккупантов Херсона и области.

В этом регионе наша авиация нанесла в течение суток три удара по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области, по складам горючего и району сосредоточения техники, уничтожены два командно-наблюдательных пункта врага.

Как писал портал "Комментарии", эксперт объяснил, что означают заявления западных политиков о возможной передаче Украине ядерного оружия и как это повлияет на агрессию россии. Депутат польского парламента Радослав Сикорский подчеркнул, что россия нарушила вторжением условия Будапештского меморандума о, в том числе безъядерном статусе Украины. Поэтому вполне вероятно, что теперь наше государство имеет право размещать у себя ядерное оружие и получить его от партнеров для защиты своей независимости.




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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua
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