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Защитники Запорожской области уничтожили вражескую позицию, склады и большое количество артиллерии

Оперативная обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела

сегодня, 10:51
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в социальной сети Facebook. 

Защитники Запорожской области уничтожили вражескую позицию, склады и большое количество артиллерии

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что по состоянию на 23 часа 15 июня оперативная обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела. Враг активных боевых действий не производил.

По данным Сил обороны, за прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить одну вражескую позицию, два склада боеприпасов и один наблюдательный пункт. 

Также уничтожены:

• восемь лиц личного состава противника (еще 14 человек были ранены);

• семь единиц САУ "Акация". 

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Источник: https://www.facebook.com/Сили-оборони-Запорізького-краю-102610391706519/
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