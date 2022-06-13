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Защитники Запорожской области уничтожили вражеский опорный пункт и склад боеприпасов

На Запорожском направлении нашим воинам удалось уничтожить технику и личный состав противника

сегодня, 11:57
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в социальной сети Facebook. 

Защитники Запорожской области уничтожили вражеский опорный пункт и склад боеприпасов

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении предыдущих суток (12 июня) на Запорожском направлении нашим воинам удалось уничтожить технику и личный состав противника, а именно:

• личного состава противника — 33 человека (еще 36 были ранены);

• три единицы боевых бронированных машин;

• два миномета;

• одна реактивная система залпового огня "Град";

• один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан";

• автомобильную технику. 

Кроме того, уничтожен вражеский склад боеприпасов и взводный опорный пункт. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Запад теряет интерес к войне: почему так происходит – чем это опасно для Украины. Борьба Украины в войне напрямую зависит от того, как сильно западные союзники продолжат поддерживать нашу страну.

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Источник: https://www.facebook.com/Сили-оборони-Запорізького-краю-102610391706519/
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