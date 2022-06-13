Защитники Запорожской области уничтожили вражеский опорный пункт и склад боеприпасов

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении предыдущих суток (12 июня) на Запорожском направлении нашим воинам удалось уничтожить технику и личный состав противника, а именно:

• личного состава противника — 33 человека (еще 36 были ранены);

• три единицы боевых бронированных машин;

• два миномета;

• одна реактивная система залпового огня "Град";

• один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан";

• автомобильную технику.

Кроме того, уничтожен вражеский склад боеприпасов и взводный опорный пункт.

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