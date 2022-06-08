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Защитники Запорожской области уничтожили еще два вражеских склада боеприпасов

Украинские воины продолжают уничтожать технику и живую силу противника

сегодня, 11:11
Автор:

Денис
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Бойцы Сил обороны на Запорожском направлении продолжают держать обороны и дают достойный отпор оккупантам. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожской области уничтожили еще два вражеских склада боеприпасов

ВСУ. Фото из открытых источников

На протяжении прошедших суток (7 июня) наши воины уничтожили живую силу и технику противника, а именно:

• 19 лиц личного состава противника (еще 14 были ранены);

• шесть боевых бронированных машин;

• три единицы автомобильной техники;

• один миномет.

Кроме этого, как сообщил Ткачук, бойцами ВСУ уничтожены два вражеских слада хранения боеприпасов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Мы без воды и здесь жара": оккупанты "жарятся" на своих позициях (ВИДЕО). Российские военные страдают не только от наших воинов, но и от украинского лета. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что задержание украинского нардепа в Молодове: появились новые подробности. Генпрокуратура Молдовы отказала Беларуси в экстрадиции Яковенко. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что украинские воины в одном бою уничтожили пол сотни "элитных" псковских десантников: подробности (ВИДЕО). Враг понес потери и не смог перерезать стратегически важную трассу. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/707911203624957
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