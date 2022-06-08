Защитники Запорожской области уничтожили еще два вражеских склада боеприпасов

Бойцы Сил обороны на Запорожском направлении продолжают держать обороны и дают достойный отпор оккупантам. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ. Фото из открытых источников

На протяжении прошедших суток (7 июня) наши воины уничтожили живую силу и технику противника, а именно:

• 19 лиц личного состава противника (еще 14 были ранены);

• шесть боевых бронированных машин;

• три единицы автомобильной техники;

• один миномет.

Кроме этого, как сообщил Ткачук, бойцами ВСУ уничтожены два вражеских слада хранения боеприпасов.

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