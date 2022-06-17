Защитники Запорожской области сбили российский штурмовик и ударный вертолет

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают живую силу и технику противника. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении прошедших суток (16 июня) украинским защитникам удалось уничтожить:

13 лиц личного состава противника (еще 12 были ранены);

• один самолет Су-25;

• один вертолет Ми-28;

• два танка;

• одну реактивную систему залпового огня "Град";

• три БМП.

Кроме того, уничтожен один склад боеприпасов, одну вражескую позицию и один наблюдательный пункт противника.

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