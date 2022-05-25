Защитники Запорожского края уничтожили российские РЛС и станции РЭБ

Военнослужащие Сил обороны в Запорожской области продолжают давать достойный отпор противнику. Об этом сообщает представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (24 мая) нашим воинам в Запорожской области удалось уничтожить:

• 16 лиц личного состава противника (еще 20 были ранены);

• два танка;

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• пять бронированных боевых машин;

• три беспилотных летательных аппарата "Орлан-10";

• две радиолокационные станции;

• две станции радиоэлектронной борьбы;

• семь единиц автомобильной техники.

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