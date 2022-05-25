logo

BTC/USD

29410.05

ETH/USD

1946.87

LTC/USD

68.60

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Защитники Запорожского края уничтожили российские РЛС и станции РЭБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Защитники Запорожского края уничтожили российские РЛС и станции РЭБ

Бойцы ГСЧС ликвидировали три пожара в Пологовском районе

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Военнослужащие Сил обороны в Запорожской области продолжают давать достойный отпор противнику. Об этом сообщает представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожского края уничтожили российские РЛС и станции РЭБ

Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (24 мая) нашим воинам в Запорожской области удалось уничтожить:

• 16 лиц личного состава противника (еще 20 были ранены);

• два танка;

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• пять бронированных боевых машин;

• три беспилотных летательных аппарата "Орлан-10";

• две радиолокационные станции;

• две станции радиоэлектронной борьбы;

• семь единиц автомобильной техники.

Бойцы ГСЧС ликвидировали три пожара в Пологовском районе. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что генерал рассказал, кто в окружении Путина может организовать теракт против него. Для того, чтобы нейтрализовать президента РФ, может быть организован теракт, полагает экс-глава Службы внешней разведки Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что коллаборанты нацелились на вхождение в состав РФ еще одной области Украины. Коллаборанты начинают раскачивать ситуацию в Запорожской области. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Зеленский объяснил, почему россиянам придется уйти из Крыма. Президент уверен, что именно из оккупации Крыма последовали следующие не менее судьбоносные ошибки России. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Джоан Роулинг выложила в свободный доступ Гарри Поттера на украинском языке. Просмотреть "Гарри Поттера" можно на сайте Pottermore Publishing. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/5098783896857739
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!