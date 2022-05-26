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Защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника и захватили бронемашину

В Запорожской области украинские военные уничтожили четыре самоходных гаубицы противника

сегодня, 10:40
Автор:

Денис
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Силы Обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору вооруженной агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника и захватили бронемашину

ВСУ

Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (25 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• семь лиц личного состава противника (еще 12 получили ранения);

• четыре самоходных гаубицы "Мста-С";

• две боевые бронированные машины (еще одну удалось захватить);

• две единицы автомобильной техники.

"В селе Зализничное пожарники ГСЧС потушили пожар в складских помещениях общей площадью 300 квадратных метров.", — сообщил Ткачук. 

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/540140624225472
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