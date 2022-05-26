Защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника и захватили бронемашину

Силы Обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору вооруженной агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (25 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• семь лиц личного состава противника (еще 12 получили ранения);

• четыре самоходных гаубицы "Мста-С";

• две боевые бронированные машины (еще одну удалось захватить);

• две единицы автомобильной техники.

"В селе Зализничное пожарники ГСЧС потушили пожар в складских помещениях общей площадью 300 квадратных метров.", — сообщил Ткачук.

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