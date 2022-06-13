Запад теряет интерес к войне: почему так происходит – чем это опасно для Украины

В интервью для британского The Economist министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что обеспокоен потерей интереса к войне в Украине среди западных стран. Действительно ли можем говорить о таком явлении? Как изменить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Постоянный градус напряжения нельзя держать. Нравится это кому-то или нет, но усталость будет давать о себе знать

Политический аналитик Максим Маньковский согласен с тем, что есть определенная обеспокоенность по поводу "усталости" Запада от войны в Украине. Но этого, подчеркивает он, следовало ожидать.

"Это объективные реалии. Давайте вспомним последние восемь лет войны (а началась она не в феврале 2022-го, а в 2-14-м). Постоянные "качели". Когда начиналось обострение на востоке, эта тема выходила на первые полосы изданий. Встреча нормандской четверки, снова говорят, потом – затишье. Нам следует понимать, что постоянный градус напряжения нельзя держать. Нравится это кому-то или нет, но усталость будет давать о себе знать", – поясняет эксперт.

Так же как на фронте, продолжает он, когда войскам требуется пауза для перегруппировки и восстановления сил, в международной политике будет движение по амплитуде.

"В конце июня состоится саммит ЕС в Брюсселе . Событие, которое привлечет еще больше внимания к Украине. В независимости от результата (хоть мы, конечно, верим, что нам дадут статус кандидата в члены Евросоюза), о нас будут говорить. Анонсируемые скорые визиты глав трех европейских ведущих государств (Германии, Франции, Италии) в Киев – это еще одна возможность Украине быть в топе новостей, – уверен Максим Маньковский. – Действительно, нам нужно сейчас больше оружия, а не пустые разговоры. И надо использовать любую возможность, чтобы напомнить миру об этом. Знаю, что наши дипломаты и министр обороны Алексей Резников, делают всё, от них зависящее. Но есть западная бюрократия, есть политики, находящиеся на содержании агрессора, есть определенные политические опасения. Всё это вместе ограничивает возможности, в первую очередь во времени".

Но нам, подчеркивает эксперт, своё делать. И напоминает слова Ивана Франко – "Лупайте сю скалу!".

Ни у одного западного лидера из тех, кто побывал в Украине после начала широкомасштабного российского вторжения интерес к этой войне не пропал

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассуждает так:

"Те, кто потерял интерес, а это, прежде всего, лидеры Франции (Макрон), Германии (Шольц), Италии (Драги), которые 16 июня собираются в Украину, пусть посмотрят Мариуполь, другие уничтоженные рашистами города. После этого их интерес к этой войне возобновится. Когда увидят геноцид, который творят страна-агрессор (только в Мариуполе погибли десятки тысяч мирных граждан)".

Интерес у некоторых падает, потому что Россия забалтывает ситуацию, шантажирует мир продовольственным кризисом, считает политолог.

"Ни у одного западного лидера из тех, кто побывал в Украине после начала широкомасштабного российского вторжения (представители США, Великобритании, Испании, Финляндии, Польши и так далее), кто видел Бучу и Бородянку, интерес к этой войне не пропал. А уверенность в необходимости оказывать Украине максимальную поддержку в противостоянии с варварской, мародерской армией россиян – выросла в разы", – резюмирует Николай Давидюк.

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