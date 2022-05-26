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Залужный экстренно обратился к западным союзникам

Валерий Залужный призвал Запад предоставить Украине оружие дальнего действия

сегодня, 16:59 comments2895
Автор:

Кравцев Сергей
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Вооружение и техника, которые предоставлены западными союзниками, помогают ВСУ освобождать украинские территории от оккупантов. Но сейчас пришло то время, когда украинской армии очень необходимо оружие дальнего действия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Залужный экстренно обратился к западным союзникам

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ признал, что украинским бойцам очень тяжело сдерживать массовые таки противника, но они не сдают позиции и продолжают держать оборону. Борьба идет за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт.                                                                     

Валерий Залужный обратил внимание на то, что сейчас недопустимо, что западные союзники медлят с предоставлением нового вооружения.

При этом Залужный отметил, что Украина очень благодарна за ту технику, которая уже работает на фронте, но сейчас критически важно оперативно получить новые образцы вооружения, которые бы дали возможность украинским бойцам бить врага на большем расстоянии. Каждый день промедления Запада – это потеря жизней украинских героев, которые защищают мир от рашизма.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт и историк Михаил Жирохов подтвердил, что без дальнобойной артиллерии украинским защитника невозможно будет перейти от обороны к контрнаступлению, о котором все уже давно говорят. Но пока Украине не получили от союзников дальнобойную артиллерию, те же самые американские системы залпового огня MLRS, ни о каком наступлении и речи быть не может.



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Источник: https://t.me/CinCAFU/119
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