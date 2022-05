Захваченная военная техника оккупантов оборудована американскими микрочипами - СМИ

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, произведенной в США. Об этом в издании The War Zone пишет американский журналист Говард Альтман.

В захваченной технике обнаружили американские цепы (фото из открытых источников)

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США планирует передать Украине важное вооружение. Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на информацию одного из чиновников. Так, по словам источника, переданное Украине вооружение будет включать мобильные ракетные установки, которые могут производить выстрелы гораздо дальше, чем пусковые установки, которые сейчас используют Украина. Снабжение такого вооружения может значительно помочь украинским военным в защите территории на Донбассе. The New York Times отмечает, что официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет будут предоставлены Штатами, но Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, которое несет примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба. Максимальная эффективная дальность стрельбы ракетами M31 составляет 70 км.









