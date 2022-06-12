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"Зачем только краску тратили": оккупанты изменили стелу при въезде в Мариуполь (ФОТО)

Оккупанты в Мариуполе сменили въездную стелу с названием города – пытались сделать ее русскоязычной

сегодня, 20:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Мариуполе, который временно находится под контролем российских войск, оккупанты начали вводить свои порядки. И первоочередной задачей, по их мнению, стала "деукраинизация" стелы на въезде в город. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Зачем только краску тратили": оккупанты изменили стелу при въезде в Мариуполь (ФОТО)

Оккупация Мариуполя / Фото: t.me/andriyshTime

Захватчики заменили букву "і" на "и" и перекрасили название города в триколор, заявив, что теперь "надпись исправлена на нормальное российское название".

"Как смогли – из дерьма и палок растянули и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ну, такое. Ожидаемо. Какие дизайнеры, такая и стела", — написал Андрющенко.

В Мариупольском горсовете отметили, что в городе гуманитарная катастрофа, люди голодают и до сих пор остаются без воды и электричества, а оккупанты тем временем занимаются "деукраинизацией".

На изменения стелы отреагировал украинский ведущий Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя. Он опубликовал в Instagram фотографию и написал, что сколько бы краски не использовали оккупанты, им все равно не удастся уничтожить сине-желтые цвета, потому что Мариуполь — это Украина.

”Зачем только краску тратили”: оккупанты изменили стелу при въезде в Мариуполь (ФОТО) - фото 2

"Весь город в руинах, а им главное покрасить название", "Нет такой краски, чтобы уничтожить УКРАИНУ в Мариуполе", "Зачем они только краску тратили, им скоро убегать, а они живописью занимаются", "Скоро снова вернем свои краски на свои места", "Вся суть России 90-х, как оказалась и в 2022 — отжать и присвоить силой. Только правду не закрасишь", — отметили пользователи социальной сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские копы в оккупированном Мариуполе пошли работать в так называемые "ДНР".


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Источник: https://t.me/andriyshTime/1382
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