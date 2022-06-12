"Зачем только краску тратили": оккупанты изменили стелу при въезде в Мариуполь (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
Мариуполе, который временно находится под контролем российских войск, оккупанты
начали вводить свои порядки. И первоочередной задачей, по их мнению, стала
"деукраинизация" стелы на въезде в город. Об этом на своем Telegram-канале
сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Оккупация Мариуполя / Фото: t.me/andriyshTime
Захватчики
заменили букву "і" на "и" и перекрасили название города в
триколор, заявив, что теперь "надпись исправлена на нормальное российское
название".
"Как
смогли – из дерьма и палок растянули и вонзили какую-то металлическую хрень,
чтобы походило на российское "и". Ну, такое. Ожидаемо. Какие
дизайнеры, такая и стела", — написал Андрющенко.
В
Мариупольском горсовете отметили, что в городе гуманитарная катастрофа, люди
голодают и до сих пор остаются без воды и электричества, а оккупанты тем
временем занимаются "деукраинизацией".
На изменения стелы отреагировал украинский ведущий Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя. Он опубликовал в Instagram фотографию и написал, что сколько бы краски не использовали оккупанты, им все равно не удастся уничтожить сине-желтые цвета, потому что Мариуполь — это Украина.
"Весь город в руинах, а им главное покрасить название", "Нет такой краски, чтобы уничтожить УКРАИНУ в Мариуполе", "Зачем они только краску тратили, им скоро убегать, а они живописью занимаются", "Скоро снова вернем свои краски на свои места", "Вся суть России 90-х, как оказалась и в 2022 — отжать и присвоить силой. Только правду не закрасишь", — отметили пользователи социальной сети.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинские копы в оккупированном Мариуполе пошли работать в так называемые "ДНР".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости