Зачем Эрдогану переговоры Зеленского и Путина – есть ли шанс, что они состоятся

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провёл телефонные переговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что можно сказать по известным на данный момент итогам? Какова вероятность подвижек в переговорном треке? Портал "Комментарии" разобрался в ситуации вместе с экспертами.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Изначально было много надежд на то, что при посредничестве Турции удастся наладить конструктивный диалог между Киевом и Москвой

Директор Украинского института политики Руслан Бортник акцентирует, что Турция продолжает бороться за роль главного посредника в урегулировании ситуации после российского полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, Анкара видит в этом ключ к увеличению своего геополитического влияния в Северном Причерноморье, для решения своих проблем с РФ в Сирии, Ливии, других зонах конкуренции и конфликта.

"Также Турция считает, что ее влияние и связи как с Россией, так и с Украиной могли бы помочь ей выступать в новой роли – одного из геополитических арбитров в современном мире. Именно поэтому она, несмотря на сложность ситуации, продолжает регулярно генерировать инициативы, направленные на мирное урегулирование, на установление диалога между сторонами, на подвижки хотя бы в снятии блокады с украинских портов, – поясняет директор УИП. – Изначально было много надежд на то, что при посредничестве Турции удастся наладить конструктивный диалог между Киевом и Москвой. Та же знаменитая встреча в Стамбуле. Но потом наступило разочарование и констатация, что успехов пока нет. Теперь видим новые усилия Эрдогана в поиске коммуникаций между Украиной и Россией. И это на фоне того, что другие глобальные государства и союзы – США, Китай, ЕС, ООН – фактически бездействуют в поиске дипломатического решения конфликта".

Сегодня, продолжает Руслан Бортник, именно Турция пытается восстановить политические переговоры между Украиной и Россией, которые около месяца находятся в замороженном состоянии.

"После Стамбульского предложения Украины и контрпредложения России диалог фактически не ведется, – напоминает политолог. – Все переговоры свелись на уровень технических консультаций. Когда стороны уже не ищут политических баланс, а пытаются детализировать какие-то позиции оппонента, чтобы в будущем это использовать".

У Эрдогана, считает Руслан Бортник, сейчас ряд целей.

Во-первых – вернуть Украину и РФ за стол переговоров. Организовать очередную встречу делегаций.

"Нельзя исключать, что такая встреча состоится в течение недели-двух. Равно как то, что ее местом снова будет Стамбул", – говорит эксперт.

Во-вторых – попытка снизить напряжение в акватории Черного моря, которое является важной зоной и для самой Турции. Отсюда – попытка достичь договоренности о деблокаде украинских портов.

"Отсюда вытекает третья цель – из разряда тех, что сейчас лоббируют глобальные политические и финансовые круги. А именно – обеспечить экспорт украинской продукции (прежде всего – зерно) на мировые рынки. Отсутствие этой продукции, с учетом того, что и другие страны придерживают свою подобную, может привести к росту цен, к голоду, к политической дестабилизации, к волнам беженцев из Африки и Ближнего Востока, – отмечает Руслан Бортник. – Если политические переговоры пока неясны, то разблокировка портов в обмен на снятие ограничение с части российской торговли – вполне возможный сценарий. Как и "хлебное перемирие". Но ясность здесь наступит в ближайшие две недели".

У Эрдогана есть амбиции быть самым влиятельным представителем ислама в мировой политике

Директор Института мировой политики Евгений Магда напоминает, что у Турции – хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Соответственно, посредническая роль ей дается вполне органично.

"Турция не присоединилась к санкциям против РФ. Разрешает россиянам прилетать на турецкие курорты, использовать свое воздушное пространство самолетам страны-агрессора, – отмечает эксперт. – Как по мне, для Эрдогана посредничество в разрешении российско-украинской войны – это еще и вопрос собственного имиджа. И тут ему следует смотреть не только на товарооборот с РФ, но и на миллионы крымских татар, которые проживают на территории Турции и, соответственно, являются частью электората".

Именно поэтому, поясняет Евгений Магда, турецкий лидер маневрирует. Причем делает это в свойственной ему манере.

"Сначала он поставил высокую планку, говорят о проведении трехсторонних телефонных переговоров . Потом выясняется, что этого не удалось – и пришлось разговаривать с Путиным и Зеленским по очереди... Напомню читателям "Комментариев" еще такой факт. Хоть Турция и является членом НАТО, Эрдоган, в отличие от европейских политиков – лидеров стран-членов Альянса, думает о собственном имидже еще и в странах ислама. У него есть амбиции быть самым влиятельным представителем ислама в мировой политике. И посредничество в остановке российско-украинской войны, по его мнению, тоже должно этому способствовать", – констатирует Евгений Магда.

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