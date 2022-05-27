Бутусову запретили посещать воинские части на передовой: с чем связано такое решение

Известному военному журналисту Юрию Бутусову, который сейчас пишет о ситуации на фронте, запретили посещать воинские части на передовой. Сам автор убежден, что таким образом некоторые люди из ОП, вероятно, решили ему помешать объективно освещать тяжелую обстановку на Донбассе. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в соцсети. Что означает такое решение и какие последствия оно будет иметь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

Кричащая нелепость — превращать в политического врага человека, пользующегося уважением и среди военных, и среди гражданских.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков назвал такой "запрет" одним из нелепых решений, пришедших с тыла.

"Через три месяца войны у нас стало меньше успехов на фронте, зато больше бессмысленных решений в тылу. Фронтовые журналисты – самые нужные и полезные люди, потому что несут живую, а не казенно-приглаженную информацию с боевых позиций. Их ни в коем случае нельзя делить на своих и чужих. Юрий Бутусов не принадлежит к восхвалителям Владимира Зеленского, но он постоянно, и сейчас, в частности, находится в горячих точках войны. Сейчас рискует жизнью вместе с бойцами ВСУ в районе Северодонецка", — убежден эксперт.

По мнению аналитика, сегодня не так много журналистов, готовых быть непосредственно в войсках в самые сложные моменты войны.

"Чтобы реализовать запрет о его присутствии в войсках, надо бы эти войска на Донбассе для начала разблокировать — провести контрнаступление или вывести их из потенциального котла! При этом репортажи Бутусова вполне объективны и сдержанны. Превращать в политического врага человека, который пользуется уважением и среди военных, и среди гражданских, и среди коллег — вопиющая бессмысленность, тем более что журналистов, которые готовы быть непосредственно в войсках в самые сложные моменты войны, у нас единицы. Арестович на отдалении находящегося в гуще Бутусова не заменит. И те, кто придумал "запретить Бутусова", причем без конкретной аргументации ,фактически работают и против страны, и против конкретно президента Зеленского",- убежден Кочетков.

Публичная месть за критику законопроекта "Слуги народа"

Известный украинский политический аналитик Павел Нусс убежден, что это решение было принято из-за позиции журналиста по поводу законопроекта о праве расстрела военнослужащих за неисполнение приказа.

"Журналисту Юрию Бутусову запретили посещать воинские части на передовой на фронте. Вчера депутат Марьяна Безугла обратилась в СБУ и заявила о необходимости переформатирования СБУ, намекая на увольнение неэффективных сотрудников. Это публичная месть Бутусову, раскритиковавшему законопроект Безуглой о праве расстрела военнослужащих за неисполнение приказа. После того, как под давлением общественности Безугла вынуждена была отозвать свою инициативу, она обратилась в СБУ с обвинениями в адрес Бутусова. Бутусов находится на фронте, в первой линии под обстрелами, в отличие от Безуглой, работающей в Киеве в безопасном кабинете. И теперь она снова нанесла ущерб имиджу своей партии, совершив очередную политическую ошибку",- убежден эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стоит по предложению Британии Украине — возможно ли создание нового союза.

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