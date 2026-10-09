Зеленский не выдержит такого жесткого приговора: озвучено жесткое заявление о фиаско президента

Валерий Залужный и Владимир Зеленский остаются среди наиболее заметных потенциальных участников предстоящих президентских выборов в Украине. В то же время говорить о реальной избирательной кампании пока преждевременно, ведь ее проведение будет зависеть от ситуации безопасности. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко.

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Комментируя результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которым Залужному доверяют 64% респондентов, а Зеленскому и Кириллу Буданову — по 53%, Чаленко отметил, что высокий уровень доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ не является неожиданным.

"По моему мнению, абсолютно классическая тенденция. В который раз Залужный, эксголовком, ныне посол в Великобритании, занимает лидерские позиции по теме общественного доверия. В принципе, является наиболее вероятным партнером-оппонентом в рамках второго тура президентских выборов", — сказал политолог.

В то же время, эксперт подчеркнул, что социологические показатели не означают автоматического начала избирательной кампании. Пока нет определенности сроков голосования, а обстоятельства безопасности остаются одним из главных факторов.

"Мы действительно должны понимать, что выборы сейчас из-за измерения безопасности все равно остаются гипотетическими. Мы не знаем, когда они состоятся. [...] То, что социологи сейчас активно замеряют президентские и парламентские рейтинги, как раз показывает, что политическая активность продолжает увеличиваться. В случае улучшения безопасности и дипломатической ситуации," Челенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украине вряд ли удастся добиться от Соединенных Штатов соглашения о гарантиях безопасности, ратифицированного Сенатом, а полагаться только на международные обязательства в нынешних условиях рискованно. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя перспективы получения по Киеву американских гарантий.