Защита или преграда: какие подводные камни скрываются в законопроекте о трудовых мигрантах

Верховная Рада приняла 16 июня за основу законопроект №2365 о защите трудовых мигрантов и о борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли то, что приняли нардепы, – это защита, а не преграда.

"Подбирают ключики, чтобы получить долю от экспорта трудовых мигрантов"

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ отмечает, что экспорт рабочей силы в Украине в условиях кризиса будет одним из лакомых финансовых потоков. Мимо которого не может пройти власти, которая ранее его практически не контролировала.

"У нас существует так называемая "потоковая" модель экономики. Суть в том, что власть контролирует узлы перераспределения финансовых потоков, – поясняет эксперт. – В точках их пересечения она ставит свои контролирующие структуры, группы влияния, которые эти потоки "доят". А экспорт рабсилы довольно долго выпадал из поля зрения власти. Ей хватало внутреннего бизнеса, который можно было "доить", энергорынка – стабильных точек сбора экономической ренты. Сейчас, в условиях кризиса, эта "кормовая база" сокращается. Вот и начали обращать внимание на сферы, на которые ранее закрывали глаза".

В прошлые годы, напоминает Алексей Кущ, власти взялись за экспорт янтаря и леса. Теперь подбирают ключики, чтобы получить долю от экспорта трудовых мигрантов.

"Уже останавливали самолеты, уже настаивали на переговорах с теми странами, которым требуются наши трудовые мигранты, – подчеркивает эксперт. – В каком-то роде это узаконенная работорговля. И наши власти выглядят как работорговцы ХІ века… А ключики к новому источнику доходу подбираются традиционно: административные механизмы урегулирования – и штрафы. Их и вводят в отношении посредников, которые трудоустраивают наших мигрантов. Всё по классике: обнаружили нерегулируемый рынок, где крутятся большие деньги, зарегулировали его, ввели ограничения по работе посредников, придумали систему штрафов… Запустили административные щупальца в новый рынок".

Ничего общего с заботой о трудовых мигранта тут нет, уверен Алексей Кущ.

"Тем более, что это – не первая идея касательно того, как "подоить" наших трудовых мигрантов, – продолжает эксперт. – К примеру, идея о нулевой декларации и обязательном декларировании имущества населением – типичный налог на трудмигрантов. Не имея легальных доходов в Украине они, тем не менее, покупают тут недвижимость. А так, по замыслам властей, будут попадать под обязательное декларирование – и, соответственно, под налогообложение".

"Пытаются продемонстрировать заботу, а сами создают проблемы"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверен, что украинскими законами нереально помочь нашим гражданам трудоустроиться за границей. А помешать можно.

"Решение парламента выглядит как некий пиар-ход, видимость заботы. Власти готовы делать всё, что угодно, но только не вводить реальные правовые механизмы, которые могли бы помочь украинцам, вынужденно работающим за границей. Там они находятся под действием законодательств тех стран или же стран ЕС. Так что законом Украины тут помочь нельзя, – поясняет Андрей Новак. – А с точки зрения экономики – лучше бы наши правительство и парламент занимались ростом экономики, доходов украинцев. Чтобы людям не приходилось покидать страну в поисках работы за границей".

Но наши власти, не имея возможности (или умения) обеспечить экономический подъем, принимают закон о как бы защите трудовых мигрантов, подчеркивает экономист. Которым, по сути, скорее создают новые трудности, чем оказывают помощь.

"Без посредничества устроится на работу за рубеж практически невозможно. Лишь через родственников, – продолжает Андрей Новак. – На этом рынке давно существует масса агенций, занимающихся обеспечением работы за границей. А теперь их ставят в некое сложное положение. Делают чуть ли не полулегальными... Всё в традиционном для наших властей стиле: пытаются продемонстрировать заботу, а сами создают проблемы".

"Выглядит как защита интересов украинцев"

По мнению политического эксперта Дмитрия Воронкова, данная инициатива со стороны власти, действительно, выглядит как защита интересов украинцев: "И это логично, если принимать во внимание нередкие случаи нарушения трудовых прав украинских мигрантов. Но я не исключаю, что приоритетная цель Кабмина – контролировать процесс трудовой миграции для увеличения налоговых поступлений в бюджет".

Нередко украинцы практикуют такую хитрость как перевод средств родственникам, отмечает политэксперт.

"Согласно законодательству, это можно расценить и как подарок, – поясняет Дмитрий Воронков. – Если такой подарок получен от члена семьи первой степени родства (родителей, супруга или супруги, детей, в том числе усыновленных), то действует нулевая ставка налога. Также по таким операциям не взимается и военный сбор. Это освобождает от налогов лишь получателей, а не самих отправителей. Дело в том, что законодательно работа за границей не освобождает от необходимости платить налоги в Украине. Проще говоря, для оправдания целей достаточно сделать такой "подарок", но сослаться при этом на что угодно – на личные сбережения, на займ от друга (если трудоустройство в Европе было неофициальным), или еще что-то. Главное – не на заработок как путь происхождения этих денег. Ведь в случае официального трудоустройства в ЕС, украинцу придется платить налоги сначала в Европе, а потом еще и в Украине".

Также эксперт напоминает о законе "О внешней трудовой миграции", согласно которому, человек, который работает за пределами страны, если уже уплатил налоги за границей, при подаче годовой декларации может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных им за рубежом.

"Но данное правило действует лишь при условии, если между Украиной и страной, в которой уплачен налог, заключен договор об избежании двойного налогообложения. А такой договор существует не со всеми европейскими странами, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – Еще момент: не всем европейским работодателям выгодно официальное трудоустройство иностранных граждан… Ну и, в конце концов, не каждый из украинских мигрантов захочет, чтобы в его трудовой книжке была запись "должность – собиратель апельсинов и клубники"".

Ранее стало известно, сколько украинцев и в какие страны отправились на заработки в мае.

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