kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.06.2020

BTC/USD

9494.08

ETH/USD

232.43

LTC/USD

43.65

НБУ 16.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Заробитчане возвращаются: в какие страны уже выехали украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Заробитчане возвращаются: в какие страны уже выехали украинцы

Стало известно, сколько украинцев и в какие страны отправились на заработки в мае

сегодня, 11:29
Автор:

Таисия Ерохина
Заробитчане возвращаются: в какие страны уже выехали украинцы

В течение мая более 4,5 тыс. украинцев отправились на сезонные работы в ряд стран. Об этом в ответ на запрос "Комментариев" сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Так, координировать организованный выезд заробитчан ведомство начало во время карантина. Условиями для обеспечения перемещения сезонных работников из Украины в условиях пандемии коронавируса были такие: легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев, медицинские и социальные гарантии для работников со стороны работодателя (в частности, полис медицинского страхование на случай болезни, включая случаи заболевания, вызванные коронавирусом).

"Обработано запросы на организованный выезд сезонных рабочих из Украины в Германию, Великобританию, Финляндию, Данию, Австрию, Польшу, Норвегию, США и другие страны", - говорится в ответе на запрос.

В течение мая более 4,5 тысячи граждан Украины смогли легально отправиться на сезонные работы в названные выше стран. Добавим, что это количество не является исчерпывающим.

Напомним, за месяц количество украинских заробитчан, которые приехали в Польшу во время карантина, выросло в три раза. Больше всего в рабочих руках из Украины сейчас нуждаются сельское хозяйство, логистика и пищевая промышленность.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!