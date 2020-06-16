Заробитчане возвращаются: в какие страны уже выехали украинцы

В течение мая более 4,5 тыс. украинцев отправились на сезонные работы в ряд стран. Об этом в ответ на запрос "Комментариев" сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Так, координировать организованный выезд заробитчан ведомство начало во время карантина. Условиями для обеспечения перемещения сезонных работников из Украины в условиях пандемии коронавируса были такие: легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев, медицинские и социальные гарантии для работников со стороны работодателя (в частности, полис медицинского страхование на случай болезни, включая случаи заболевания, вызванные коронавирусом).

"Обработано запросы на организованный выезд сезонных рабочих из Украины в Германию, Великобританию, Финляндию, Данию, Австрию, Польшу, Норвегию, США и другие страны", - говорится в ответе на запрос.

В течение мая более 4,5 тысячи граждан Украины смогли легально отправиться на сезонные работы в названные выше стран. Добавим, что это количество не является исчерпывающим.

Напомним, за месяц количество украинских заробитчан, которые приехали в Польшу во время карантина, выросло в три раза. Больше всего в рабочих руках из Украины сейчас нуждаются сельское хозяйство, логистика и пищевая промышленность.

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