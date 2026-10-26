Вы ненавидите рабочие совещания не просто так: наука объяснила, когда они действительно полезны

Каждый день в мире проходит около миллиарда совещаний, а руководители тратят на встречи значительную часть рабочего времени. Ученые исследуют, почему одни обсуждения помогают команде, а другие лишь утомляют сотрудников.

Уставший мужчина за компьютером во время рабочего дня - иллюстрация к материалу об утомительных совещаниях и продуктивности. Фото: Pixabay / ACWells

Почему совещания утомляют

Исследования показывают: когда рабочий день переполнен встречами, люди могут хуже себя чувствовать и терять продуктивность, особенно при выполнении сложных задач. Часто проблема заключается в отсутствии четкой цели. Регулярные совещания, которые проводят просто по привычке, тоже могут оказаться пустой тратой времени.

Однако у встреч есть и преимущества. Исследование с участием более 9000 работников в Норвегии выявило связь между интенсивностью участия в совещаниях, последующим ростом зарплаты и обучением на работе. Вероятно, общение с более опытными коллегами помогает получать новые знания. При этом исследование не доказывает, что именно совещания приводят к повышению зарплаты.

Как сделать совещания полезными

Ученые советуют заранее определять цель и повестку дня, приглашать только необходимых участников и заканчивать встречу вовремя. Руководителям важно не доминировать в разговоре, а внимательно слушать ответы и давать высказаться всем.

Короткое неформальное общение перед началом может помочь менее активным участникам включиться в обсуждение. Еще один прием — письменный мозговой штурм: участники одновременно записывают идеи в общий документ или чат. Так каждый может высказаться, не перебивая остальных.

После встречи следует зафиксировать задачи и ответственных за их выполнение. Таким образом, польза совещаний зависит от организации: четкая цель, активное слушание и конкретные дальнейшие шаги помогают сделать их продуктивнее.

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