Украинцам не хватает денег на разрушенное жилье: сколько людей до сих пор ждут выплат

Российские войска не прекращают обстрелы Украины – воздушные цели попадают в дома. За поврежденное и разрушенное жилье выплачивается компенсация. Портал "Комментарии" выяснил, сколько средств государство уже выплатило с 2022 года, а сколько украинцев еще ждут денег.

Компенсация за жилье. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины по официальному запросу портала, по состоянию на 11 сентября 2026 года количество граждан, получивших компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье составило 257 847 человек, из которых:

159 693 – компенсации для восстановления поврежденного жилья,

97 320 – получили жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное жилье,

834 денежных компенсаций – выплачено для восстановления на собственном земельном участке.

В разрезе лет статистика количества выплаченных компенсаций следующая:

за 2023 год: повреждено – 32 608, уничтожено – 1 826;

за 2024 год: повреждено – 46 406, уничтожено – 11 628;

за 2025 год: повреждено – 48 854, уничтожено – 21 925;

за 2026 год: повреждено – 31 825, уничтожено – 62 775.

Общая сумма компенсаций составляет 140,65 млрд гривен, из которых:

за 2023 год: повреждено – 2,99 млрд грн, уничтожено – 3,35 млрд грн;

за 2024 год: повреждено – 4,81 млрд грн, уничтожено – 17,15 млрд грн;

за 2025 год: повреждено – 4,6 млрд грн, уничтожено – 29,78 млрд грн;

за 2026 год: повреждено – 3,1 млрд грн, уничтожено – 74,87 млрд грн.

Количество поданных заявлений на получение компенсаций:

за 2023 год: повреждено – 33 967, уничтожено – 8 063;

за 2024 год: повреждено – 76 315, уничтожено – 26 594;

за 2025 год: повреждено – 79 374, уничтожено – 67 434;

за 2026 год: повреждено – 60 741, уничтожено – 91 974.

В Министерстве сообщили, что количество согласованных, но не выплаченных на сегодняшний день компенсаций для восстановления поврежденного жилья составляет 6 890. Количество жилищных сертификатов, по которым не забронированы средства для их финансирования составляет 63 333.

“О предоставлении денежных компенсаций за уничтоженное жилье для восстановления на собственном земельном участке отмечаем, что Минразвития осуществлены выплаты по всем согласованным решениям, по которым получателями компенсации выполнены соответствующие процедуры, установлены Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.05.2023 № 600”, — говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что в сентябре 2026 года из госбюджета Кабмин выделил 2300046,8 тыс. гривен для предоставления компенсаций на восстановление поврежденных объектов жилой недвижимости. Также, по данным Министерства, до конца 2026 года запланировано привлечение средств ссуды от Банка развития Совета Европы в сумме 100 млн евро (эквивалент 5,2 млрд гривен по официальному курсу Национального банка Украины на 11.09.2026), которые будут направлены для финансирования жилищных сертификатов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому могут задерживать выплаты из-за дефицита бюджета.



