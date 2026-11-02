Трамп сделал громкое заявление о России и Китае: какие данные собирают США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы собирают разведывательную информацию о России и Китае. По его словам, Москва и Пекин также ведут разведывательную деятельность против Вашингтона, однако Соединенные Штаты делают это эффективнее. Об этом сообщает Magno News со ссылкой на выступление американского лидера.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп затронул тему шпионажа во время предвыборного митинга, рассказывая о предупреждении, которое якобы получил относительно деятельности китайских и российских спецслужб.

По словам президента, собеседник сообщил ему, что Китай ведет разведку против США. В ответ американский лидер заявил, что Вашингтон занимается аналогичной деятельностью в отношении других государств.

"Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Да и мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: Китай и Россия шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом"", — заявил Трамп.

Таким образом, американский президент публично подтвердил, что разведывательная деятельность США направлена в том числе на получение информации о двух крупнейших геополитических соперниках страны – России и Китае.

При этом Трамп не стал раскрывать, какие именно операции проводятся против Москвы и Пекина, какие структуры задействованы и какими методами американская сторона получает разведывательные данные.

Заявление прозвучало на фоне предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. В ходе выступлений перед сторонниками Трамп регулярно затрагивает вопросы национальной безопасности, внешней политики и противостояния с геополитическими конкурентами.

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