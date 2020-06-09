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Стало известно, сколько украинцев вернулись из Польши с начала карантина

Посол Польши в Украине говорит, что в его стране летом находятся около 2 млн украинцев

сегодня, 15:17
Автор:

Татьяна Веремеева
Стало известно, сколько украинцев вернулись из Польши с начала карантина

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в нашу страну вернулись около 5% украинцев. Об этом пишет "УНИАН".

Украине Бартош Цихоцки отметил, что данные Государственного статистического агентства Польши свидетельствуют о том, что в декабре прошлого года в Польше проживали более 1,3 млн украинцев. Он также отметил, что скорее всего, летом, из-за сезонных работ, количество украинцев в Польше может достигать 2 млн человек. В то же время, не все наши сограждане едут в соседнюю страну по безвизу, так как для официального трудоустройства необходимо получить рабочую визу.

В то же время посол отметил, что согласно статистике ЕС, больше всего рабочих виз украинцам выдает именно Польша – около 60-70% виз в страны Евросоюза.

Ранее "Комментарии" писали, что за месяц количество украинских заробитчан, приехавших в Польшу во время карантина, выросло в три раза. Больше всего в рабочих руках с Украины сейчас нуждаются сельское хозяйство, логистика и пищевая промышленность.


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Источник: https://www.unian.net/society/karantin-lish-5-ukraincev-vernulis-iz-polshi-novosti-ukrainy-11028767.html
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