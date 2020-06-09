Стало известно, сколько украинцев вернулись из Польши с начала карантина

Язык
BTC/USD
9718.11
ETH/USD
243.66
LTC/USD
46.45
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки
заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в нашу страну вернулись около
5% украинцев. Об этом пишет "УНИАН".
Украине Бартош Цихоцки отметил, что данные Государственного статистического
агентства Польши свидетельствуют о том, что в декабре прошлого года в Польше проживали
более 1,3 млн украинцев. Он также отметил, что скорее всего, летом, из-за
сезонных работ, количество украинцев в Польше может достигать 2 млн человек. В
то же время, не все наши сограждане едут в соседнюю страну по безвизу, так как
для официального трудоустройства необходимо получить рабочую визу.
В то же время посол отметил, что согласно статистике ЕС, больше всего
рабочих виз украинцам выдает именно Польша – около 60-70% виз в страны
Евросоюза.
Ранее "Комментарии" писали, что за месяц количество
украинских заробитчан, приехавших в Польшу во время карантина, выросло в
три раза. Больше всего в рабочих руках с Украины сейчас нуждаются сельское
хозяйство, логистика и пищевая промышленность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости