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Секреты полтавских чиновников: сколько работников с заработками более 50-100 тысяч

В исполнительном комитете подробно расписали надбавки и премии, но не смогли предоставить статистику по чиновникам с высокими выплатами

10 октября 2026, 18:25
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Кравцев Сергей

Полтавский городской совет и его исполнительный комитет предоставили официальный ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии" по поводу фонда оплаты труда и заработков должностных лиц в 2026 году. Однако предоставить конкретную статистику о количестве работников с зарплатами-гигантами в мэрии отказались.

Секреты полтавских чиновников: сколько работников с заработками более 50-100 тысяч

Зарплаты чиновников в Полтаве

В первой части ответа управления учета, отчетности и материально-технического обеспечения напомнило, что размеры начислений регулируются постановлением Кабмина №268 от 9 марта 2006 года, Законом "Об оплате труда" и распоряжениями городского головы.

Согласно документам, к должностному окладу чиновников прилагается ряд надбавок и доплат: ранг должностного лица; выслуга лет (от 10% до 40% в зависимости от стажа госслужбы или службы в ОМС); высокие достижения в труде или выполнение особо важной работы – в размере до 50% от оклада с учетом ранга и выслуги; премии – выплачиваются в соответствии с личным вкладом, а также к праздникам в рамках фонда премирования (не менее 10% должностных окладов) и экономии фонда оплаты труда.

Наиболее резонансной частью ответа стала реакция по просьбе указать, сколько работников горсовета в 2026 году получали ежемесячную заработную плату более 50 тысяч, 75 тысяч и 100 тысяч гривен (с указанием должностей без персональных данных).

В исполкоме сослались на статьи законов О доступе к публичной информации и Об информации, отметив, что в исполнительном комитете отсутствуют задокументированные материальные носители с такой информацией. Поэтому предоставить количественные данные относительно чиновников с высокими заработками в горсовете не смогли.

Ранее "Комментарии" писали — почти 220 млн грн на зарплаты чиновников Кропивницкого: сколько потратили на премии и надбавки.



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