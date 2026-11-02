"Мы все через это прошли": как на работе маскируют унижение новичков под проверку на прочность

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Сергій Кречмаровський
Первые недели на новой работе помогают понять правила коллектива, освоить обязанности и наладить отношения с коллегами. Но иногда вместо поддержки новички сталкиваются с унижением, которое оправдывают словами "у нас так принято". Психологи предупреждают: за такой традицией может скрываться травля.
Иллюстрация психологического давления на новичков и токсичных традиций в рабочем коллективе. Фото: Pixabay / Mohamed_hassan
Как объясняет Psychology Today, обычная адаптация может быть непростой, но она помогает сотруднику научиться выполнять свою работу. В свою очередь, травля новичков предполагает унизительные задания, принуждение или проверки, которые не имеют отношения к профессиональным навыкам.
Например, новому сотруднику могут поручить принести кофе для всего коллектива, даже не объяснив, что именно нужно сделать. Другой пример — оставить младшего медицинского работника один на один со сложным пациентом без необходимых инструкций и поддержки, а на просьбу о помощи ответить: "Закаляйся".
Такие ситуации часто оправдывают фразами "мы все через это прошли" или "так проверяют, подходит ли человек команде". Исследования, приведенные автором материала, свидетельствуют: устоявшиеся традиции и сплоченность коллектива могут способствовать принятию подобного поведения. Те, кто сам пережил унижение, иногда считают справедливым заставлять новичков проходить через то же самое.
Страх осуждения заставляет новичков молчать, реже задавать вопросы и не просить помощи. Из-за этого возрастает риск ошибок, усиливается тревожность и снижается удовлетворенность работой.
Чтобы предотвратить травлю, руководителям стоит внедрять четкий план адаптации, регулярно общаться с новыми сотрудниками и обеспечивать поддержку наставника. Традиции не оправдывают унижение: цель адаптации — помочь человеку освоиться, а не заставлять его доказывать свое право быть частью команды.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как одна незаметная привычка может разрушить даже крепкие отношения