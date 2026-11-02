"Мы все через это прошли": как на работе маскируют унижение новичков под проверку на прочность

Первые недели на новой работе помогают понять правила коллектива, освоить обязанности и наладить отношения с коллегами. Но иногда вместо поддержки новички сталкиваются с унижением, которое оправдывают словами "у нас так принято". Психологи предупреждают: за такой традицией может скрываться травля.

Иллюстрация психологического давления на новичков и токсичных традиций в рабочем коллективе. Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

Как отличить адаптацию от унижения

Как объясняет Psychology Today, обычная адаптация может быть непростой, но она помогает сотруднику научиться выполнять свою работу. В свою очередь, травля новичков предполагает унизительные задания, принуждение или проверки, которые не имеют отношения к профессиональным навыкам.

Например, новому сотруднику могут поручить принести кофе для всего коллектива, даже не объяснив, что именно нужно сделать. Другой пример — оставить младшего медицинского работника один на один со сложным пациентом без необходимых инструкций и поддержки, а на просьбу о помощи ответить: "Закаляйся".

Почему токсичные традиции сохраняются

Такие ситуации часто оправдывают фразами "мы все через это прошли" или "так проверяют, подходит ли человек команде". Исследования, приведенные автором материала, свидетельствуют: устоявшиеся традиции и сплоченность коллектива могут способствовать принятию подобного поведения. Те, кто сам пережил унижение, иногда считают справедливым заставлять новичков проходить через то же самое.

Чем это вредит сотрудникам

Страх осуждения заставляет новичков молчать, реже задавать вопросы и не просить помощи. Из-за этого возрастает риск ошибок, усиливается тревожность и снижается удовлетворенность работой.

Чтобы предотвратить травлю, руководителям стоит внедрять четкий план адаптации, регулярно общаться с новыми сотрудниками и обеспечивать поддержку наставника. Традиции не оправдывают унижение: цель адаптации — помочь человеку освоиться, а не заставлять его доказывать свое право быть частью команды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как одна незаметная привычка может разрушить даже крепкие отношения