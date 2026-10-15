logo

BTC/USD

82419

ETH/USD

2441.03

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера "Купы Cartier и свозы на Бали": жена экспрокурора Яковца грубо ответила блоггеру
commentss НОВОСТИ Все новости

"Купы Cartier и свозы на Бали": жена экспрокурора Яковца грубо ответила блоггеру

Люсия Барская нецензурно ответила на публикации Сергея Иванова о жизни ее семьи за рубежом, тогда как журналист задал вопрос о происхождении средств на дорогие апартаменты, Mercedes и отдых на Бали.

15 октября 2026, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Люсия Барская нецензурно ответила на публикации Сергея Иванова о жизни ее семьи за рубежом, тогда как журналист поставил вопрос о происхождении средств на дорогие апартаменты, Mercedes и отдых на Бали. Люсия Барская, жена бывшего прокурора и руководителя общественной организации "Нон-Стоп Украина" заграничная жизнь их семьи. Вместо объяснений расходов на недвижимость в Испании, автомобиль Mercedes и отдых на Бали женщина посоветовала военному купить жене часы Cartier и отвезти ее на индонезийский курорт. Об этом сообщает "Главком". Свою реакцию Барская обнародовала в Instagram.

"Купы Cartier и свозы на Бали": жена экспрокурора Яковца грубо ответила блоггеру

Люсия Барская. Фото: из открытых источников

 ”Купы Cartier и свозы на Бали”: жена экспрокурора Яковца грубо ответила блоггеру - фото 2

”Купы Cartier и свозы на Бали”: жена экспрокурора Яковца грубо ответила блоггеру - фото 2

”Купы Cartier и свозы на Бали”: жена экспрокурора Яковца грубо ответила блоггеру - фото 2

В другой публикации женщина использовала нецензурную лексику, выражая возмущение журналистами, пишут о ее семье.

Роскошная жизнь за границей и вопрос о доходах

Причиной конфликта стали сообщения Иванова о образе жизни Яковца, который во время полномасштабной войны находится за пределами Украины и проживает с семьей в Испании. По словам журналиста, супруги жили в элитных жилых комплексах на испанском побережье, где аренда апартаментов могла стоить 2-2,5 тысяч евро в месяц. В 2026 году, как утверждает Иванов, семья поселилась в апартаментах площадью более 170 квадратных метров и пользуется Mercedes GLE Coupé.

Блогер также опубликовал фотографии Барской по отдыху на Бали весной 2026 года. Отдельный вопрос вызывают задекларированные доходы Яковца: по приведенным в публикации данным, за три года он задекларировал 57 тысяч гривен. Иванов подвергает сомнению соответствие этих сумм расходам семьи и заявляет, что передал документы о деятельности Яковца испанским правоохранителям.

ОО "Нон-Стоп Украина" оказалась в центре скандалов

Ранее представители украинского бизнеса обвиняли организацию "Нон-Стоп Украина" в информационном давлении и использовании судебных процессов для влияния на компании. По данным, приведенным в материалах медиа, в течение первых семи месяцев 2026 года организация фигурировала примерно по 800 судебным делам, связанным с 340 компаниями. Некоторые предприниматели называли такую практику судебным троллингом и информационным рэкетом.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/scotch/live/zvozi-druzhinu-na-bali-druzhina-skandalnoho-blohera-ljusija-barska-lajkoju-vidpovila-vijskovomu-foto-1149343.html
Теги:

Новости

Все новости