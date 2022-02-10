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Какой должна быть зарплата для комфортной жизни: ответ украинцев

Если верить результатам опроса, то украинцы хотели бы зарабатывать по 25 тысяч гривен в месяц

сегодня, 06:29
Автор:

Ольга Чародий
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Мы уверены на все 100 процентов, что вы хоть раз задумывались над тем, какой должна быть заработная плата для комфортной жизни. Если вы этого не делали, то у нас уже есть готовый ответ. Ее за вас дали остальные украинцы. Gradus Research, компания, занимающаяся маркетинговыми и социологическими исследованиями, устроила опрос. Оно пролило свет на то, какой должна быть заработная плата украинцев, чтобы они считали свою жизнь комфортной.

Какой должна быть зарплата для комфортной жизни: ответ украинцев

Деньги - фото из открытых источников

КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Если верить результатам опроса, то украинцы хотели бы зарабатывать по 25 тысяч гривен в месяц. Ровно столько им нужно, чтобы их жизнь была комфортной.

Как удалось прийти к таким выводам?

Компания с помощью мобильного приложения устроила опрос. В нем участвовало 1000 наших земляков. Проводилось исследование 19 января, а сама онлайн-панель демонстрирует нам структуру населения городов в размере более 50 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Какими были результаты?

Жители городов, что и понятно, хотели бы получать по 25 тысяч гривен для комфортной жизни. Не сюрприз, что самые высокие аппетиты у киевлян. Они хотели бы получать по 35 тысяч гривен в месяц.

Попробуем рассмотреть уровень заработной платы по возрастным категориям:

18 – 24 года, а также респонденты в возрасте 55 – 60 лет хотели бы зарабатывать по 20 тысяч гривен;

Опрошенные, в возрасте от 35 до 54 лет, требуют для комфортной жизни по 30 тысяч гривен в месяц.

Также опрос пролил свет на прогнозы украинцев, связанных с повышением цен на продукты. Наши земляки разбираются в инфляции  и знают, что подорожание неизбежно. По крайней мере, об этом свидетельствуют 91,7% респондентов, которые именно так и считают. Интересно, что 79% респондентов старшей группы чаще выбирали пункт "сильно возрастут" по сравнению с другими категориями. Максимальный пессимизм проявляют живущие на Севере Украины. Опрошенные из этих регионов уверены, что цены не снизятся.

Напомним, по данным аналитиков портала grc, средняя зарплата в январе 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросла до 18 000 гривен, при этом средний уровень заработной платы в 2021 году составил 17 126 гривен. Согласно результатам исследования, перечень регионов, где работодатели предлагают самый низкий уровень оплаты сотрудникам практически не изменился с прошлого года.  В январе меньше всего в среднем зарабатывали на Закарпатье — 12 200 гривен.  При этом больше всего средняя предлагаемая зарплата в Киеве. Столичные работодатели платят работникам 31 000 гривен. 





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Источник: https://gradus.app/documents/141/25_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%8F%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%
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