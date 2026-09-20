Искусственный интеллект назвал три профессии, которые исчезнут к 2030 году из-за ИИ

Искусственный интеллект все глубже меняет рынок труда, ведь автоматизация позволяет выполнять рутинные задачи быстрее, а работники могут сосредотачиваться на более сложной работе. Однако развитие ИИ задает вопрос о будущем профессий, значительная часть обязанностей которых уже сегодня может выполняться алгоритмами.

Какие профессии исчезнут из-за искусственного интеллекта

Портал "Комментарии" спросил у трех популярных моделей искусственного интеллекта ChatGPT, Claude и Gemini, какие профессии имеют наибольший риск исчезновения к 2030 году. Их ответы оказались разными, но все три прогноза касаются профессий с большим количеством повторяющихся задач.

Какая профессия исчезнет из-за искусственного интеллекта к 2030 году:

1. Транскрибатор

2. Оператора колл-центра

3. Оператор ввода данных

ChatGPT: транскрибатор

ChatGPT назвал транскрибатора – это специалист, превращающий аудио- и видеозаписи в текст. Еще недавно такая работа требовала часов прослушивания записей, ручного набора и проверки готового текста.

Современные системы распознавания речи способны автоматически преобразовывать разговоры, интервью и лекции в текст в считанные минуты. Они также могут расставлять знаки препинания, разделять реплики собеседников и исправлять часть ошибок. Как следствие, искусственный интеллект прогнозирует, что к 2030 году профессия ручного транскрибатора может исчезнуть.

Claude: оператор колл-центра

Модель искусственного интеллекта назвала среди самых уязвимых профессий оператора колл-центра. Как указывает Claude, голосовые ШИ-ассистенты уже используются для ответов на типовые вопросы клиентов, оформление заявок и выполнение других стандартных операций.

"К 2030 году технологии достигнут уровня, когда клиент просто не отличит ИИ от человека — а это значит, что последний аргумент в пользу живого оператора исчезнет", — прогнозирует ИИ.

Однако Claude отмечает, что сложные случаи, конфликтные ситуации и нестандартные запросы могут и дальше нуждаться в участии человека.

Gemini: оператор ввода данных

Gemini назвал наиболее рискованной профессией оператора ввода данных. Эта работа связана с перенесением и структурированием информации в электронных системах. Как указывает ИИ, сочетание OCR, мультимодальных моделей и приложений для работы с базами данных позволяет распознавать документы, счета и таблицы, проверять информацию и автоматически переносить ее в нужные системы.

"Эта профессия возглавляет списки риска по исследованиям аналитиков: вероятность ее полной автоматизации достигает 95. Поскольку эта деятельность не нуждается в человеческом суждении или эмпатии, компаниям значительно дешевле внедрить ПО", — пишет Gemini.

Прогнозы трех моделей ИИ отличаются, однако имеют общую черту: под наибольшим давлением оказываются профессии, где значительную часть работы составляют повторяющиеся и четко структурированные задачи. Однако "исчезновение профессии" не обязательно означает полное исчезновение всех рабочих мест.

Вероятнейший сценарий предполагает автоматизацию отдельных обязанностей и сокращение потребности в работниках. Насколько быстро это произойдет до 2030 года, будет зависеть не только от возможностей ИИ, но и стоимости технологий, законодательства и готовности компаний их внедрять.

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