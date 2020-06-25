"Хороший и плохой полицейские": Геращенко рассказал, как проходит отбор в Нацполицию

В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков инициировал программу ипотечного кредитования для сотрудников МВД, чтобы таким образом провести качественно улучшить ряды сотрудников. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью агентству "РБК-Украина".

Так, согласно данной программе, для полицейских было выделено сразу 1 500 квартир, которые они могли приобрести в рассрочку на 20 лет на выгодных условиях, с погашением процентной ставки за счет государства.

"Но если ты нарушаешь закон, ты вылетаешь из программы, и тебе придется платить самому за все по полной программе. И в прошлом году таких было только два или три человека. То есть, если дать возможность человеку иметь квартиру, и он будет знать, что он должен честно работать 20 лет, тогда эти люди будут работать лучше всех", - обозначил Геращенко.

При этом чиновник отметил, что данная программа испытывает серьезные препятствия при реализации, а некоторые фракции открыто лоббируют запрет на все привилегии для сотрудников МВД.

"На днях на бюджетном комитете депутат от фракции "Голос" пытался завалить нам коронавирусную надбавку для полиции с такими словами: это мы должны давать надбавку тем полицейским, которые не пустили в суд нашего депутата Лозинского, что ли?! Да, должны! Потому что эти люди стоят на улице, их бьют и с ними общаются 50 неизвестных им активистов, в кавычках, кто-то из которых может быть болен коронавирусом", - заключил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Антон Геращенко пояснил, откуда взялось тотальная неприязнь Арсена Авакова в украинском обществе.

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