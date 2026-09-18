"Это решение не будет капитуляцией": эксперт ошарашил неожиданным сценарием окончания войны



















Возможная остановка или заморозка войны России против Украины не должна автоматически восприниматься как капитуляция Киева. Решающее значение будут иметь условия договоренностей и то, удастся ли Украине сохранить государственность и возможность защищаться в будущем. Такую позицию высказал политолог Валерий Клочок на фоне дискуссий о возможных территориальных компромиссах.

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По словам эксперта, территориальный вопрос остается одним из сложнейших пунктов потенциальных договоренностей. Москва настаивает на собственных требованиях, в то время как стороны с участием США пытаются искать формулу, которая могла бы остановить боевые действия.

"Пункт не будет убран. По нему ищут компромиссное решение для обеих сторон. И не случайно Зеленский говорит, что в этой войне не будет победителя. Каждая сторона сейчас рисует победу по-своему", — отметил Клочок.

Президент Владимир Зеленский на этой неделе действительно заявил, что из-за масштаба человеческих потерь взаимовыгодного финала войны уже быть не может, а главной целью должно стать ее прекращение ради сохранения жизней. В то же время он подчеркнул, что Владимир Путин стремится не к отдельным территориям, а к подчинению всей Украины.

Клочок призывает разделять понятие заморозки боевых действий и капитуляции. По его мнению, сам факт прекращения огня еще не будет означать поражение государства.

"Заморозка – это не капитуляция. Я очень не люблю это слово, когда украинцы называют капитуляцией. Капитуляция – это когда Украина исчезнет. Наша задача действительно сохранить Украину", — заявил политолог.

По его словам, сохранение украинской государственности в нынешних условиях уже имеет принципиальное значение, ведь Россия не смогла реализовать первоначальную цель полномасштабного вторжения — покорить всю страну.

"Главная задача — остановить войну, остановить убийства, потому что жизнь людей дороже. Никакой капитуляции нет. Это моя личная позиция. Сейчас президент говорит в соответствии с существующими реалиями", — подытожил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия сконцентрировала значительные силы противовоздушной обороны вокруг Москвы, однако обеспечить такой же уровень защиты Московской области и других регионов страны она не способна. Именно поэтому украинские дальнобойные беспилотники продолжают добиваться объектов на значительном расстоянии от границы. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.