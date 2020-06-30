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Более 20% украинцев работают не по трудовой книжке – статистика

Государственная служба статистики сообщила, сколько неформально занятого населения в Украине

сегодня, 15:31
Автор:

Таисия Ерохина
Более 20% украинцев работают не по трудовой книжке – статистика

В Украине 20,6% граждан в возрасте 15-70 лет работают неформально. Такую статистику обнародовал Госстат.

Так, за январь-март текущего года в Украине насчитывается 3404,1 тысяч неформально занятых лиц в возрасте 15-70 лет. Из этого числа женщин – 1332,9 тысяч, а вот мужчин больше – 2071,2 тысяч.

Кроме того, по найму были трудоустроены 1509,9 тысяч украинцев, тогда как не по найму большинство – 1894,2 тысяч.

Согласно статистике, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет всего 16574,5 тысяч лиц. Из них 7953,6 тысяч – женщины, а 8620,9 тысяч – мужчины. Кроме того, сообщается, что 11432,8 тысяч украинцев работают  в городской местности,  тогда как 5141,7 тысяч – в сельской.

Напомним, население Украины резко сократилось. Численность смертности значительно превышает количество новорожденных в Украине, об этом свидетельствуют свежие данные Государственной статистики.

Как сообщалось, правительство выделило почти 3 млрд грн на помощь по безработице на безвозвратной основе. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько эффективна такого рода поддержка.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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