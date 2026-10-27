Зима на грани катастрофы: стала известна новая тактика Путина против Украины

Украина приближается к очередной зиме полномасштабной войны, которая может стать серьезным испытанием как для фронта, так и для гражданского населения. На фоне продолжающихся боевых действий Россия усиливает удары по объектам энергетики, водоснабжения и транспортной инфраструктуры. Военные эксперты связывают это с попытками ослабить устойчивость Украины перед наступлением холодов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, российский президент Владимир Путин переходит от стратегии истощения к тактике разрушения критически важных систем жизнеобеспечения.

В комментарии ТСН.ua эксперт отметил, что российская армия продолжает наступательные действия на суше, добиваясь медленного продвижения на отдельных участках фронта. При этом Москва стремится захватить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также создать так называемые буферные зоны у украинских границ.

Романенко считает, что параллельно Кремль готовит условия для дальнейшего увеличения численности войск. По его оценке, российские планы могут предусматривать привлечение еще 300 тысяч военнослужащих в 2026 году и такого же количества в следующем году. Возможные сроки реализации этих намерений – зима 2026-2027 годов.

Дополнительным фактором риска эксперт называет расширение применения управляемых авиабомб, баллистического оружия и других средств поражения, способных поддерживать наступательные операции.

Особую опасность в холодный период представляют удары по энергетике, мостам и логистическим маршрутам. Повреждение таких объектов способно осложнить не только снабжение украинских подразделений, но и повседневную жизнь миллионов людей.

Таким образом, предстоящая зима может стать испытанием сразу на нескольких направлениях: военном, энергетическом и гуманитарном. Однако приведенные оценки отражают прогноз эксперта, а не подтвержденные планы российского командования.

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