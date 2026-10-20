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Жуткий удар дронами по Киеву: известно о страшных прилетах и жертве (ОБНОВЛЕНО)

Обломки повредили здание одного из медицинских учреждений в Соломенском районе Киева

20 октября 2026, 14:30
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Клименко Елена

Утром 20 октября российские войска совершили атаку на Киев ударными беспилотниками. Последствия вражеских обстрелов зафиксировали в двух районах столицы. В результате удара погиб человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Жуткий удар дронами по Киеву: известно о страшных прилетах и жертве (ОБНОВЛЕНО)

Фото: из открытых источников

По его информации, один из российских беспилотников свалился в Голосеевском районе столицы. Место падения расположено вблизи автозаправочной станции, недалеко от границы с Киевской областью.

В результате атаки погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, пять из них медики доставили в больницы для оказания необходимой помощи. Информация о состоянии пострадавших в уведомлении городского головы не уточнялась.

Кроме того, в столице зафиксировали падение обломков беспилотника на открытой местности вблизи жилых домов. Информация о дополнительных последствиях в этом месте не приводилась.

Новые последствия российской атаки обнаружили в Соломенском районе Киева. Как сообщил Кличко в 13:53, беспилотник попал в верхний этаж здания одного из медицинских заведений. В результате удара частично разрушена крыша сооружения.  

На место происшествия прибыли экстренные службы, работавшие над ликвидацией последствий атаки и выяснением обстоятельств повреждения здания.

Немного погодя в мэрии сообщили, что по состоянию на сегодняшний день уже семеро пострадавших сейчас в столице, где вражеский БпЛА упал возле АЗС на границе с Киевской областью. 5 раненых медики госпитализировали.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина готова рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности вместо вступления в НАТО, однако они должны быть юридически обязывающими и обеспечивать реальную защиту от повторного нападения России. Президент Владимир Зеленский считает, что лучшей моделью для страны является соединение сильной украинской армии, членства в Европейском Союзе и НАТО. Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.



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