Война с Россией Жуткая атака РФ по Одесщине: поразительный пожар и масштабы разрушений
НОВОСТИ

Жуткая атака РФ по Одесщине: поразительный пожар и масштабы разрушений

По информации местных властей, в результате удара вспыхнул пожар

13 марта 2026, 10:10
Автор:
Клименко Елена

Российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего пострадал продуктовый склад на территории порта. Информацию подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Жуткая атака РФ по Одесщине: поразительный пожар и масштабы разрушений

Фото: из открытых источников

"Из-за вражеского удара возник пожар. Спасатели его оперативно ликвидировали. Прошло без погибших и пострадавших", — сообщил он.

По словам чиновника, ситуация контролируемая и угрозы населению нет.

Ранее стало известно, что оккупанты атаковали дронами Николаев, причинив повреждения на объектах транспортной инфраструктуры. Подобные атаки свидетельствуют об активности российской авиации и возможности новых угроз критически важным объектам на юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua отметил, что наблюдаемая активность стратегической авиации РФ делает подготовку к подобным атакам вполне вероятной. По его словам, наиболее опасным сценарием может стать сочетание баллистических ракет воздушного и наземного базирования, способное наносить значительный ущерб объектам инфраструктуры.

"А вот баллистика воздушного базирования в комбинации с баллистикой наземного базирования — здесь вполне вероятно для нанесения ущерба инфраструктуре", — пояснил Жданов.

По словам эксперта, современные методы поражения врага позволяют наносить удары поражающей силой без прямого риска для личного состава.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз готовится к возможной новой волне беженцев, бегущих из-за войны и нестабильности в Иране. Четыре министра миграции в комментарии для Politico подчеркнули, что ЕС надеется, что правила, над которыми блок работал годами, выдержат это испытание.



