Жилые дома в Чернигове под беспощадным огнем оккупантов: какой год войны стал самым разрушительным

Чернигов с первых дней полномасштабной войны оказался под вражеским огнем. Об ужасном первом годе российского вторжения свидетельствует и официальная статистика — именно в 2022 году было повреждено и разрушено больше всего жилых домов.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Черниговском городском совете на официальный запрос портала "Комментарии" писал, сообщили, что в городе Чернигове с начала полномасштабной войны по состоянию на 16 сентября 2026 года повреждено и разрушено было 1 045 многоквартирных домов, из них:

в 2022 году 907 домов;

в 2023 году – 53 дома;

в 2024 году — 5 домов;

в 2025 году – 40 домов;

в 2026 году – 40 домов.

Кроме того, в указанный период в Чернигове, по данным ЧГС, было повреждено и разрушено следующее количество частных и садовых домов:

в 2022 году: повреждено 2837 домов; разрушено – 539 домов;

в 2025 году: повреждено 180 домов; разрушены 6 домов;

в 2026 году: повреждено 124 дома; разрушены 7 домов.

С начала полномасштабного вторжения в Чернигове провели аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт, реконструкция) 128 многоквартирных домов, из них:

в 2022 году – 129 домов;

в 2023 году – 6 домов;

в 2024 году – 1 дом;

в 2025 году – 1 дом.

"Кроме того, восстановление многоквартирных домов текущим ремонтом, который выполнялся управителями/ОСМД или самостоятельно совладельцами составляет 905 домов", — говорится в сообщении.

В 2026 году планируют выполнить аварийно-восстановительные работы в 5 многоквартирных домах.

По состоянию на сентябрь текущего года после вражеских атак необходимо восстановить 6 многоквартирных домов.

"В городе Чернигове не подлежат восстановлению 6 многоквартирных домов, из них 4 — полностью и 2 частично", — подытожили в горсовете.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Ивано-Франковске с начала войны был поврежден один жилой дом.



