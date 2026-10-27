«Жестокая зима» для Украины: в Европе сделали тревожное заявление о кровавом замысле Путина

Европейские министры обороны и представители Евросоюза предупредили о сложной зиме для Украины и отсутствии реальных признаков того, что Россия готова прекратить войну. Несмотря на активизацию дипломатических контактов, действия Кремля не свидетельствуют о намерении достичь мира. Об этом заявили во время встречи представителей Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии в Париже, сообщает Politico.

Фото: из открытых источников

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас подчеркнула, что дипломатические усилия пока не изменили поведение Москвы. По ее словам, Украину ожидает тяжелый период, а надеяться на скорое завершение войны оснований нет.

"Новый дипломатический толчок есть, но также очевидно, что действия Путина демонстрируют другую историю", — заявила Каллас.

Она также предупредила о "жестокой зиме" для Киева и призвала европейских партнеров усилить помощь Украине, чтобы она могла выдержать российские атаки. По ее мнению, союзники должны не только поддерживать оборону Украины, но и повышать цену войны для России.

Министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что Москва не демонстрирует готовность к полноценному миру. Он усомнился в результативности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Те, кто хочет вести переговоры с Путиным, не получают никаких результатов. Какие результаты? Это ни к чему не приводит. Нет никаких сигналов о том, что Путин стремится к миру", — подчеркнул Писториус.

Представитель Великобритании Вес Стриттинг отметил, что европейские страны не стремятся к конфронтации с Россией, однако должны учитывать угрозу, которую она представляет.

В то же время, министерша Вооруженных сил Франции Катрин Уотрен призвала ускорить производство вооружения и наращивать его объемы. По ее словам, Европа должна обеспечивать потребности нынешней войны, но вместе с тем готовиться к будущим вызовам. Она также отметила потенциальную роль финансовых инициатив ЕС в развитии оборонной промышленности.



Портал "Комментарии" уже писал , что правительство Германии не рассматривает возможность возобновления работы российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в ответе федерального правительства на парламентский запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии", опубликованном на официальном сайте Бундестага.