Главная Новости Общество Война с Россией Жесткий удар РФ по Днепру привел к роковым последствиям: обновленные данные ошеломляют
Жесткий удар РФ по Днепру привел к роковым последствиям: обновленные данные ошеломляют

Число погибших в результате российского ракетного удара по Днепру выросло до 16 человек

2 июня 2026, 17:30
Клименко Елена

В Днепре в результате массированного российского ракетного удара зафиксированы значительные разрушения жилой застройки, а также многочисленные жертвы среди гражданского населения и пострадавшие разной степени тяжести.

Фото: из открытых источников

По обновленным данным, по состоянию на 17:17 количество погибших возросло до 16 человек, еще 42 человека получили ранения. В Днепропетровской ОВА сообщили, что поисково-спасательные работы в жилом квартале, который ночью испытал прямое попадание ракет, полностью завершен.

Среди раненых четверо детей. Трое из них находятся в медицинских учреждениях, как и 21 взрослый пациент, большинство с травмами средней и тяжелой сложности.

Ранее в течение дня данные несколько раз обновлялись: сначала сообщалось об 11 погибших, среди которых были дети, впоследствии количество жертв возросло до 12, а затем до 15. Спасатели продолжали разбирать завалы разрушенной многоэтажки, под которыми находили тела погибших жителей, в том числе женщин и мужчин.

В общем, известно о десятках пострадавших с различными травмами — осколочными ранениями, переломами, рваными ранами, а также минно-взрывными и акубаротравмами. В больницах остаются более двадцати раненых.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что во время атаки российские войска применили кассетные боеприпасы, что значительно осложнило последствия удара и увеличило количество пораженных гражданских.  

Портал "Комментарии" уже писал, что в Харьковской области из-за обострения ситуации безопасности и регулярных обстрелов со стороны России было принято решение о расширении зоны обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Это решение принял Совет обороны области для защиты жителей от угрозы жизни и здоровью.



