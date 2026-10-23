Жесткий налет дронов вызвал страшные последствия для областного центра на западе Украины: детали

Утром 23 октября российские войска нанесли удар по Волынской области, применив реактивные беспилотники. В Луцке в течение утра неоднократно слышали взрывы, а затем в городе и других населенных пунктах региона стали сообщать о перебоях с электроснабжением.

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По информации мониторинговых каналов, первые сообщения о движении реактивных дронов в направлении Волыни появились примерно в 04:24. Впоследствии беспилотники фиксировали вблизи Луцка, Киверцев, Колок и других населённых пунктов области.

Около 04:39 в Луцке раздались первые взрывы. Звуки взрывов впоследствии слышали снова, в том числе в 05:21. По данным мониторинговых каналов, в настоящее время работала противовоздушная оборона, отражающая воздушную атаку.

Новая серия взрывов в Луцке прогремела после 07:00. Приблизительно в 07:02 появились сообщения о перебоях с электроэнергией в областном центре. Вскоре проблемы с электроснабжением начали информировать и в других населенных пунктах Волынской области.

Позже мониторинговые каналы зафиксировали движение реактивных беспилотников в направлении Ковеля. Около 07:28 в городе также были слышны взрывы.

По состоянию на 07.40 мониторинговые каналы сообщали об атаке российских войск на несколько объектов энергетической инфраструктуры в Луцке и Ковеле. Именно с этими сообщениями совпали сведения о перебоях с электроснабжением в регионе.

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