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Жесткий налет дронов вызвал страшные последствия для областного центра на западе Украины: детали

Мониторинговые каналы информировали об ударах российских войск по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в Луцке и Ковеле

23 октября 2026, 10:20
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Клименко Елена

Утром 23 октября российские войска нанесли удар по Волынской области, применив реактивные беспилотники. В Луцке в течение утра неоднократно слышали взрывы, а затем в городе и других населенных пунктах региона стали сообщать о перебоях с электроснабжением.

Жесткий налет дронов вызвал страшные последствия для областного центра на западе Украины: детали

Фото: из открытых источников

По информации мониторинговых каналов, первые сообщения о движении реактивных дронов в направлении Волыни появились примерно в 04:24. Впоследствии беспилотники фиксировали вблизи Луцка, Киверцев, Колок и других населённых пунктов области.

Около 04:39 в Луцке раздались первые взрывы. Звуки взрывов впоследствии слышали снова, в том числе в 05:21. По данным мониторинговых каналов, в настоящее время работала противовоздушная оборона, отражающая воздушную атаку.

Новая серия взрывов в Луцке прогремела после 07:00. Приблизительно в 07:02 появились сообщения о перебоях с электроэнергией в областном центре. Вскоре проблемы с электроснабжением начали информировать и в других населенных пунктах Волынской области.  

Позже мониторинговые каналы зафиксировали движение реактивных беспилотников в направлении Ковеля. Около 07:28 в городе также были слышны взрывы.

По состоянию на 07.40 мониторинговые каналы сообщали об атаке российских войск на несколько объектов энергетической инфраструктуры в Луцке и Ковеле. Именно с этими сообщениями совпали сведения о перебоях с электроснабжением в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что зависимость Украины от американских спутниковых технологий и разведывательной информации создает для Вашингтона дополнительные рычаги влияния на Киев. Администрация президента США Дональда Трампа может использовать эту зависимость в качестве инструмента политического давления. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в проекте "Мировоззрение".



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