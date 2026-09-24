Жданов рассказал о "бунте в Кремле", который в Москве начался там, где не ожидали

Военный обозреватель Олег Жданов заявил, что в российской политической системе появляются признаки недовольства затяжной войной против Украины. Поводом к его оценке стало выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которого Жданов назвал вторым представителем российской элиты, публично поднявшим тему завершения войны.

Жданов заявил о "бунте в Кремле" из-за заявления Зюганова

Жданов на своем YouTube-канале сравнил ситуацию с заявлениями мэра Москвы Сергея Собянина, ранее трактовавших как сигнал об усталости российской экономики от войны. Теперь подобный сигнал прозвучал от Зюганова.

"Интересная новость из-за поребрика. Там уже второй раз "бунт на корабле". Первый бунт был связан с мэром Москвы Собяниным... И здесь, бабах, такой "карманный оппозиционер" лидер КПРФ Зюганов выступил с разгромной речью, которая шокировала весь Кремль", — заявил обозреватель.

Жданов считает, что особое значение имеет статус Зюганова. По его словам, лидер КПРФ возглавляет одну из ключевых системных политических сил России, поэтому его критические высказывания нельзя рассматривать лишь как позицию отдельного политика.

По оценке Жданова, Кремль может опасаться, что подобные заявления отражают настроение части чиновников, депутатов и руководителей регионов. Среди возможных причин он называет масштабные военные расходы, слабый экономический рост и отсутствие внятного срока окончания войны. Если подобная риторика распространится среди других представителей российской политической системы, это может стать публичным проявлением разногласий внутри элит, считает эксперт.

Эксперт также провел параллель с войной СССР в Афганистане. По его мнению, общественное разочарование неудачной войной в свое время стало одним из факторов внутреннего кризиса Советского Союза. Похожий сценарий Жданов допускает и для современной России, называя возможные непредсказуемые события "черными лебедями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль скрывает от россиян уже пять лет после начала войны.