"Жадный к личной наживе победила": Трампа жестко разнесли за лояльность к Путину

Договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по нефти могут иметь не только экономический, но и политический подтекст. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает , что Кремль может пытаться использовать заинтересованность американского президента в выгодных бизнес-проектах, чтобы влиять на его решение по Украине.

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По словам эксперта, Трамп находится в сложной политической ситуации в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Поэтому договоренности, которые можно представить американским избирателям как экономическое достижение, могут стать для него важным доводом во внутренней политике.

"Мы прекрасно понимаем, что Дональд Трамп с самого начала не только своей второй каденции, но в целом как бизнесмен всегда был очень жаден личной наживы. И в конце концов, с начала этого второго срока мы увидели, что личное обогащение и обогащение членов его ближайшей семьи — это приоритет номер один для настоящего".

Эксперт также упомянул о возможном использовании западных активов российской нефтяной компании "ЛУКойл" в будущих договоренностях. По его мнению, Кремль может предлагать Вашингтону разные варианты экономического сотрудничества, рассчитывая на политические уступки со стороны США.

"Путинский режим предложил Дональду Трампу разморозить 100 млрд российских активов. И очень интересная формула была: из этих 100 млрд размороженных 50 млрд Россия возвращает себе, а Россия и Соединенные Штаты вкладывают в эти общие проекты", — рассказал Жовтенко, описывая предложение, о котором шло речь.

Портал "Комментарии" уже писал , что политика президента США Дональда Трампа по поводу войны России против Украины может иметь последствия, противоположные ожиданиям Вашингтона. Попытки давить на Киев не обязательно ослабят позиции Владимира Зеленского, а решения по российской нефти могут не принести американскому лидеру ожидаемые экономические и политические дивиденды. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя действия американской администрации.