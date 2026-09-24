Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о возможном завершении войны через 2 месяца.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов проанализировал слова президента и объяснил, что реально поможет быстро завершить войну и почему этот шанс маловероятен.
Военный отметил, чтобы завершить войну, по словам Зеленского, нужно выполнить несколько условий:
наличие воли – свободы Соединенных Штатов, особенно президента США Дональда Трампа. Речь идет именно о политической воле закончить войну, в частности давить на Путина,
технологии – зимний пакет, ракеты к системам Patriot.
В общем, Сазонов объяснил, что мир — это прекращение боевых действий. К нему может привести то, что хотя бы одна из сторон не может дальше вести боевые действия, или не хочет вести боевые действия по разным причинам – тяжело, болезненно и дорого.
По его словам, возможны два сценария. Первый – вероятно, именно на это намекает Зеленский, это ужесточение санкций. Однако военный отметил, что через 2 месяца вряд ли что-то изменится принципиальной.
Второй, и он действительно обеспечит мир за 2 месяца, это жесткое требование Китая к РФ. Однако достичь этого – шансы минимальны, ведь Китай зарабатывает на войне в Украине больше всех, а Украине нечего предложить, чтобы мотивировать Китай к такому решению.
Поэтому, подчеркнул военный известие о возможном завершении войны за 2 месяца — прекрасная, однако к середине весны следующего года рассчитывать на это не советует.
Напомним: портал "Комментарии" писал, который жесткий ультиматум выдвинули Зеленскому.