Зеленскому жестко ответили на заявление о конце войны: что думают военные

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о возможном завершении войны через 2 месяца.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов проанализировал слова президента и объяснил, что реально поможет быстро завершить войну и почему этот шанс маловероятен.

Украина имеет возможность заключить мир и завершить войну с Россией в течение нескольких дней. Было бы желание. Называется это капитуляция, и тогда наступит мир. Но ведь мы это не рассматриваем, правильно, Владимир Александрович?”, — отметил воин ВСУ.

Военный отметил, чтобы завершить войну, по словам Зеленского, нужно выполнить несколько условий:

наличие воли – свободы Соединенных Штатов, особенно президента США Дональда Трампа. Речь идет именно о политической воле закончить войну, в частности давить на Путина,

технологии – зимний пакет, ракеты к системам Patriot.

В общем, Сазонов объяснил, что мир — это прекращение боевых действий. К нему может привести то, что хотя бы одна из сторон не может дальше вести боевые действия, или не хочет вести боевые действия по разным причинам – тяжело, болезненно и дорого.

"Чтобы Украину скрутило настолько сильно, что мы выдохлись и подписали капитуляцию, но такие условия за 2 месяца не возникнут. Даже если вдруг к нам вернутся спиной все партнеры, союзники, мы на морально-волевых не сломаемся за 2 месяца показывает это 2022 год. Поэтому этот вариант не рассматривается. Я думаю, Зеленский его не имел в виду. Поэтому рассматривается вариант, что мир запросит Россия справедливый, как говорит Зеленский, то есть без того, что мы им отдадим Донецкую область, Запорожскую и Херсонскую", — отметил военный.

По его словам, возможны два сценария. Первый – вероятно, именно на это намекает Зеленский, это ужесточение санкций. Однако военный отметил, что через 2 месяца вряд ли что-то изменится принципиальной.

Второй, и он действительно обеспечит мир за 2 месяца, это жесткое требование Китая к РФ. Однако достичь этого – шансы минимальны, ведь Китай зарабатывает на войне в Украине больше всех, а Украине нечего предложить, чтобы мотивировать Китай к такому решению.

Поэтому, подчеркнул военный известие о возможном завершении войны за 2 месяца — прекрасная, однако к середине весны следующего года рассчитывать на это не советует.

Напомним: портал "Комментарии" писал, который жесткий ультиматум выдвинули Зеленскому.