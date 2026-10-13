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"Зеленского ждет самая сложная задача": на Западе назвали единственный способ повернуть Трампа на сторону Украины

Немецкий аналитик Роланд Фройденштайн объяснил, почему решение Трампа по поводу российского дизеля может усилить напряженность между Вашингтоном и Киевом

13 октября 2026, 16:55
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Клименко Елена

Решение президента США Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего может обострить отношения Вашингтона с Киевом и создать дополнительные риски для американской военной поддержки Украины. За этим шагом стоят как внутриполитические интересы Трампа, так и попытки Владимира Путина привлечь США к выгодному для Москвы сотрудничеству. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал немецкий аналитик, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

"Зеленского ждет самая сложная задача": на Западе назвали единственный способ повернуть Трампа на сторону Украины

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, одним из мотивов американского президента являются высокие цены на дизель, бьющие по его электоральной базе в преддверии промежуточных выборов. Трамп стремится продемонстрировать избирателям, что способен влиять на стоимость горючего. В то же время Кремль, по мнению Фройденштайна, пытается воспользоваться этим интересом, предлагая Вашингтону новые бизнес-возможности.

Аналитик считает, что дизельная договоренность имеет не только экономическое, но и политическое значение, ведь может поставить американского президента в конфликтную позицию по отношению к Украине.

"Политический символизм этого решения разрушителен. Самое важное для Путина во всей этой истории то, что это соглашение автоматически ставит Трампа в конфронтационную позицию по Зеленскому и Украине", — заявил Фрейденштайн.

По его оценке, теперь удары Украины по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре могут подаваться в Вашингтоне как препятствие для поставок топлива, необходимого американским потребителям. Это создает риск усиления давления на Киев и усложнения двусторонних отношений.

Портал "Комментарии" уже писал, что США и европейские страны обсуждают возможный мирный план для Украины и России, предусматривающий восстановление разрушенных территорий, гарантии безопасности для Киева, экономические договоренности с Москвой и прекращение боевых действий по линии фронта.



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