Возвращение Дональда Трампа к активному влиянию на американскую внешнюю политику снова обострило дискуссии о будущем российско-украинской войны. Часть экспертов уверена, что новый подход Белого дома может существенно отличаться от предыдущей линии безусловной поддержки Киева. На этом фоне все чаще звучит вопрос: может ли Украина оказаться перед выбором между сохранением всех своих территорий и продолжением изнурительной войны? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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По версии чат-бота ChatGPT , сценарий, при котором Дональд Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским вопрос выбора между территориальными уступками и продолжением войны, не выглядит фантастическим. Трамп давно известен своим прагматичным подходом к внешней политике, где на первый план выходят интересы США, а не идеологические принципы. Если в Вашингтоне приходят к выводу, что скорое завершение боевых действий важнее попыток вернуть все оккупированные территории военным путем, американская администрация может активнее склонять Киев к переговорам.

В то же время такой подход имеет серьезные ограничения. Любая попытка заставить Украину согласиться на территориальные компромиссы чревата репутационными потерями для США и может быть расценена как уступка агрессору. Кроме того, украинское общество преимущественно негативно относится к идее официального отказа от оккупированных земель, что делает подобные решения политически крайне сложными.

Чат-бот Grok считает, что Дональд Трамп с высокой вероятностью может поставить Владимира Зеленского перед сложным выбором между территориальными посфтупками и продолжением войны. Американский президент стремится к быстрому завершению конфликта и рассматривает его сквозь призму расходов и политических результатов. Он не раз давал понять, что Киеву, возможно, придется пойти на компромиссы.

Рычагом давления на Киев может стать американская военная и финансовая помощь. Если Вашингтон свяжет ее продолжение с готовностью Украины согласиться на определенные условия мира, Зеленский окажется перед сложнейшей дилеммой. Для Трампа такая договоренность могла бы стать политическим достижением, которое он представил бы как успех своей дипломатии. В то же время, открытый ультиматум рискует вызвать сопротивление в Украине, Европе и среди части американских политиков.

Чат-бот Copilot отмечает, что возможность жесткого ультиматума со стороны Белого дома объясняется стремлением Дональда Трампа использовать военные и экономические рычаги для скорейшего завершения войны. Одним из средств давления на Киев может стать сокращение или приостановка поставок американского вооружения. В таком случае Украина окажется перед сложным выбором: соглашаться на компромиссные условия переговоров или продолжать борьбу с более ограниченными ресурсами.

Однако даже при усилении американского давления у Киева будут альтернативные варианты действий. Украина может более активно привлекать европейских партнеров, добиваться увеличения военной и финансовой помощи со стороны Европы и развивать собственное оборонное производство. Такой подход не гарантирует полную компенсацию возможной потери поддержки США, однако может расширить возможности для продолжения обороны и усилить переговорные позиции Киева. Решающим вопросом станет удастся ли Украине найти достаточно ресурсов, чтобы не соглашаться на условия, которые будут создавать угрозу ее суверенитету и будущей безопасности.

Таким образом, все три модели ИИ считают, что Дональд Трамп действительно может попытаться задать вопрос о выборе между территориальными уступками и продолжением войны как часть более широкой стратегии достижения мира. В то же время, такой выбор вряд ли будет сформулирован в прямой форме ультиматума. Скорее всего, речь пойдет о сочетании дипломатического давления, переговорных инициатив и пересмотре объемов поддержки. Однако способность Киева принимать самостоятельные решения и сложность самого конфликта делают результат такого давления далеко не гарантированным.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможная трехсторонняя встреча президентов Украины, США и России без участия европейских союзников может создать серьезные риски для Киева. При таком формате Украина рискует оказаться в невыгодном положении за столом переговоров и столкнуться с давлением двух лидеров.