Зеленский жестко опустил Кличко из-за провала в важной задаче: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский жестко опустил Кличко из-за провала в важной задаче: детали

После заседания СНБО Владимир Зеленский сообщил, что Киев не разработал план устойчивости на следующую зиму.

3 марта 2026, 16:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время у столицы нет готового плана устойчивости на следующую зиму. Это заявление он сделал после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Зеленский жестко опустил Кличко из-за провала в важной задаче: детали

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, во время встречи были заслушаны доклады представителей всех областей и самых крупных городов страны. Опыт, полученный в эту зиму, станет основой для принятия решений по усилению защиты критической инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов. Особое внимание будет уделено возобновлению после российских атак и повышению энергетических мощностей Украины.

"На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый город и община должны быть готовы к любому сценарию следующей зимы и обеспечить реальную поддержку населения. Правительство, Министерство обороны и воздушные силы Вооруженных сил Украины уже получили соответствующие задачи для помощи регионам в подготовке.

"Благодарю всех, кто реально работает на Украину, на защиту нашего государства и людей. Слава Украине!", — подытожил глава государства.

В то же время в стране планируется возобновление и усиление защиты энергетических объектов с учетом уроков этой зимы. Речь идет не только о ремонте поврежденных объектов, но и о строительстве новых защитных сооружений. Зеленский поручил доработать соответствующие проекты и представить их на утверждение СНБО, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы даже в случае возможных вражеских обстрелов.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние военные действия в регионе Персидского залива оказывают значительное влияние на энергетическую стабильность Европы и подталкивают к пересмотру планов по отказу от российского газа. Нападения США и Израиля на объекты в Иране, а также контрудары Тегерана создали существенные перебои в поставках энергоресурсов.



