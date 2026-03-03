Зеленский жестко опустил Кличко из-за провала в важной задаче: детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время у столицы нет готового плана устойчивости на следующую зиму. Это заявление он сделал после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, во время встречи были заслушаны доклады представителей всех областей и самых крупных городов страны. Опыт, полученный в эту зиму, станет основой для принятия решений по усилению защиты критической инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов. Особое внимание будет уделено возобновлению после российских атак и повышению энергетических мощностей Украины.

"На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый город и община должны быть готовы к любому сценарию следующей зимы и обеспечить реальную поддержку населения. Правительство, Министерство обороны и воздушные силы Вооруженных сил Украины уже получили соответствующие задачи для помощи регионам в подготовке.

"Благодарю всех, кто реально работает на Украину, на защиту нашего государства и людей. Слава Украине!", — подытожил глава государства.

В то же время в стране планируется возобновление и усиление защиты энергетических объектов с учетом уроков этой зимы. Речь идет не только о ремонте поврежденных объектов, но и о строительстве новых защитных сооружений. Зеленский поручил доработать соответствующие проекты и представить их на утверждение СНБО, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы даже в случае возможных вражеских обстрелов.

