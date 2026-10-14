Зеленский заявил об измене со стороны США: что сказал о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя "преданным" из-за действий Соединенных Штатов на фоне российской агрессии. По его словам, Украина рискует потерять мощного партнера, однако не согласится отказываться от собственных интересов ради политических или экономических договоренностей. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский чувствует себя преданным из-за действий США

Во время разговора Пирс Морган спросил президента, считает ли он, что Украина теряет Соединенные Штаты как стратегического союзника. Зеленский ответил утвердительно, в то же время подчеркнув, что причины такого развития событий не связаны с действиями Киева.

"На самом деле, да. Но это немного сложнее моих эмоций или моих ощущений. Это зависит не от меня. Я имею в виду, что наша страна должна выживать", — ответил президент.

Одной из тем интервью стала политика президента США Дональда Трампа по России, в том числе сообщения о договоренностях в сфере поставок дизельного горючего на фоне продолжающихся российских атак. Зеленский отметил, что ситуация выходит за рамки личных эмоций, ведь для Украины речь идет о выживании государства и его граждан.

"Для нас это не бизнес. Это наша жизнь, наша страна, наш дом и наши дети", — подчеркнул президент, объясняя, почему Украина не готова уступать собственную государственность.

Отдельно глава государства выразил несогласие с подходами американской администрации к урегулированию войны. По его мнению, советники Дональда Трампа могут подталкивать президента США к ошибочным решениям.

"Я думаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его к неправильной стороне", — подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на скандальное решение Маска по Украине.