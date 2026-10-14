Зеленский заявил об измене со стороны США: что сказал о Трампе

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя "преданным" из-за действий Соединенных Штатов на фоне российской агрессии. По его словам, Украина рискует потерять мощного партнера, однако не согласится отказываться от собственных интересов ради политических или экономических договоренностей. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Зеленский чувствует себя преданным из-за действий США
Во время разговора Пирс Морган спросил президента, считает ли он, что Украина теряет Соединенные Штаты как стратегического союзника. Зеленский ответил утвердительно, в то же время подчеркнув, что причины такого развития событий не связаны с действиями Киева.
Одной из тем интервью стала политика президента США Дональда Трампа по России, в том числе сообщения о договоренностях в сфере поставок дизельного горючего на фоне продолжающихся российских атак. Зеленский отметил, что ситуация выходит за рамки личных эмоций, ведь для Украины речь идет о выживании государства и его граждан.
Отдельно глава государства выразил несогласие с подходами американской администрации к урегулированию войны. По его мнению, советники Дональда Трампа могут подталкивать президента США к ошибочным решениям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на скандальное решение Маска по Украине.