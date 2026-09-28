Зеленский заявил, что Россия уже начала дополнительную мобилизацию: что известно

Россия уже приступила к дополнительным мерам по набору людей в армию и планирует увеличивать привлечение иностранцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, в ходе доклада Главного управления разведки по дальнейшим планам России он получил соответствующую информацию. Президент отметил, что Москва увеличивает количество людей, которых привлекают в армию разными способами.

"Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию — они увеличивают количество людей, которых набирают разными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев", — заявил президент.

Отдельно Зеленский сообщил о новых данных о военных из Северной Кореи, которые Россия привлекает к войне против Украины. По словам президента, в настоящее время на территории России находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Кроме того, Москва якобы готовится принять еще около 10 тысяч военнослужащих из КНДР.

"Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч — их отбирают для прохождения подготовки и последующей опрокидывания в Россию", — сказал Зеленский.

Заявление Зеленского также перекликается с предварительными данными украинской разведки. В августе Офис президента сообщал, что Россия прорабатывает планы дополнительной волны мобилизации в 2026-2027 годах и рассчитывает привлечь сотни тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин в четвертый раз за год увеличил численность армии России . Сколько сейчас военных РФ в их войске.

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