Зеленский заявил, что Россия уже начала дополнительную мобилизацию: что известно

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Slava Kot
Россия уже приступила к дополнительным мерам по набору людей в армию и планирует увеличивать привлечение иностранцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По словам Зеленского, в ходе доклада Главного управления разведки по дальнейшим планам России он получил соответствующую информацию. Президент отметил, что Москва увеличивает количество людей, которых привлекают в армию разными способами.
Отдельно Зеленский сообщил о новых данных о военных из Северной Кореи, которые Россия привлекает к войне против Украины. По словам президента, в настоящее время на территории России находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Кроме того, Москва якобы готовится принять еще около 10 тысяч военнослужащих из КНДР.
Заявление Зеленского также перекликается с предварительными данными украинской разведки. В августе Офис президента сообщал, что Россия прорабатывает планы дополнительной волны мобилизации в 2026-2027 годах и рассчитывает привлечь сотни тысяч человек.