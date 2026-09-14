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Зеленский загнал Путина в неловкое положение: эксперт раскрыл правду о новой панике Кремля

Игорь Рейтерович объяснил, почему Москва оставляет переговоры формально открытыми, но фактически не готова к личной встрече Путина с Зеленским

14 сентября 2026, 09:25
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Клименко Елена

На фоне заявлений о подготовке Украины к новому раунду мирных переговоров, перспектива личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается призрачной. Президент Украины заявил о готовности встретиться с российским диктатором в Майами, однако Москва фактически начала исключать такой сценарий. Политолог Игорь Рейтерович объяснил , почему для Кремля прямые переговоры двух лидеров могут быть крайне неудобными.

Зеленский загнал Путина в неловкое положение: эксперт раскрыл правду о новой панике Кремля

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, российская сторона формально не закрывает возможность переговоров, однако на практике выдвигает условия, позволяющие избегать встреч. Рейтерович обратил внимание на заявления Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова, после которых перспектива личного контакта Зеленского и Путина стала еще менее реальной.

"Очевидно, что никакой Москвы никогда не будет, потому что в представлениях России встреча в Москве — это фактически капитуляция", — отметил политолог.

Рейтерович подчеркнул, что Кремль годами пытался демонстрировать российской аудитории якобы "несубъектность" Украины и пренебрежительно относился к ее руководству. Поэтому прямые переговоры Путина с Зеленским создают для Москвы серьезную политическую проблему.  

"Встретиться с президентом Украины для Путина — это, мягко говоря, большой вызов", — пояснил эксперт.

В то же время Рейтерович считает, что потенциально интересной может стать ситуация вокруг Майами, если там окажутся оба лидера. Тогда, по его словам, технически можно было бы найти формат для контакта даже без отдельного официального приглашения.  

Однако политолог не видит признаков того, что Кремль уже готов пойти на такой шаг.  

"Путин пока на это не готов и ничего подобного делать не собирается", — подытожил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Вадим Денисенко раскритиковал предложенную Давидом Арахамией стратегию переговоров по завершению войны, предусматривающую контакты с максимально широким кругом представителей ближайшего окружения Владимира Путина. По мнению эксперта, попытка из-за кремлевских элит убедить российского диктатора прекратить войну может оказаться утопической.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1qf9zRp_wbQ&t=4s
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