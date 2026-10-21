Зеленский вынесет соглашение о мире с Путиным на референдум: президент шокировал заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое потенциальное мирное соглашение с Россией нужно будет вынести на всеукраинский референдум. По его словам, украинцы должны решать вопросы, которые могут предусматривать территориальные уступки и повлиять на будущее государства. Об этом глава государства сказал в интервью программе Fox&Friends. Его заявление цитирует Bloomberg.

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Зеленский подчеркнул, что окончательное решение о возможных договоренностях с Москвой не может приниматься без согласия украинского общества. Президент подчеркнул, что именно украинцы несут наибольшие потери из-за российской агрессии, поэтому их позиция должна быть определяющей.

"Конечно мы можем поддержать или не поддержать это соглашение. Но прежде ее должна поддержать только одна нация — украинский народ, потому что это наши потери", — заявил Зеленский.

В интервью американскому телеканалу президент также высказался о возможном прекращении боевых действий. По его словам, Украина готова рассматривать остановку войны по нынешней линии фронта. В то же время, вопрос территорий остается одним из самых сложных в потенциальных мирных договоренностях.

Отдельно Зеленский поднял тему украинцев, которые находятся за границей. Он заявил о необходимости возвращения на родину около 9,5 миллионов граждан.

Заявление президента прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по завершению войны. 20 октября в Осло прошли переговоры с участием представителей Украины, Европы и США.

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