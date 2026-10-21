logo

BTC/USD

84506

ETH/USD

2511.52

USD/UAH

45.03

EUR/UAH

50.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский вынесет соглашение о мире с Путиным на референдум: президент шокировал заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский вынесет соглашение о мире с Путиным на референдум: президент шокировал заявлением

Зеленский заявил, что любое мирное соглашение с Россией должен одобрить исключительно украинский народ, ведь именно Украина понесла наибольшие потери в этой войне

21 октября 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое потенциальное мирное соглашение с Россией нужно будет вынести на всеукраинский референдум. По его словам, украинцы должны решать вопросы, которые могут предусматривать территориальные уступки и повлиять на будущее государства. Об этом глава государства сказал в интервью программе Fox&Friends. Его заявление цитирует Bloomberg.

Зеленский вынесет соглашение о мире с Путиным на референдум: президент шокировал заявлением

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что окончательное решение о возможных договоренностях с Москвой не может приниматься без согласия украинского общества. Президент подчеркнул, что именно украинцы несут наибольшие потери из-за российской агрессии, поэтому их позиция должна быть определяющей.

"Конечно мы можем поддержать или не поддержать это соглашение. Но прежде ее должна поддержать только одна нация — украинский народ, потому что это наши потери", — заявил Зеленский.

В интервью американскому телеканалу президент также высказался о возможном прекращении боевых действий. По его словам, Украина готова рассматривать остановку войны по нынешней линии фронта. В то же время, вопрос территорий остается одним из самых сложных в потенциальных мирных договоренностях.  

Отдельно Зеленский поднял тему украинцев, которые находятся за границей. Он заявил о необходимости возвращения на родину около 9,5 миллионов граждан.

Заявление президента прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по завершению войны. 20 октября в Осло прошли переговоры с участием представителей Украины, Европы и США.

Портал "Комментарии" уже писал, что решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича вызвало громкий скандал в отношениях Украины и Польши.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости