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Зеленский внезапно отказался от мощного плана уничтожения РФ: президента унизили одним вопросом

Политолог обратил внимание на паузу в ударах по российским НПЗ на фоне новых атак РФ по украинской энергетике

1 октября 2026, 11:25
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Клименко Елена








Украина может оказаться перед сложным выбором по дальнейшим ударам по российской энергетической инфраструктуре. На фоне заявлений Дональда Трампа о влиянии атак на НПЗ РФ на мировые цены на топливо и новые российские удары по украинской энергетике политолог Виктор Бобиренко обратил внимание на паузу в атаках Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Зеленский внезапно отказался от мощного плана уничтожения РФ: президента унизили одним вопросом

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Трамп в последнее время связывает рост стоимости дизельного горючего с ударами Украины по российским НПЗ. В то же время, Бобиренко считает, что на цены влияют и значительно более широкие факторы, в частности ситуация на нефтяном рынке.

"Трамп снова заявил, что цена на дизель поднялась в Соединенных Штатах отнюдь не потому, что его политика на Ближнем Востоке влияет на ситуацию, а потому, что Украина бьет по российским НПЗ. Да, это действительно фактор, который может влиять на цену дизеля, но он второстепен. Первый и основной фактор – это подорожание нефти", – заявил Бобиренко.

Политолог также обратил внимание на заявления украинских властей о новом плане дальних ударов по России. В то же время он отметил, что после атак на ряд НПЗ РФ в конце сентября наступила пауза.

"Мы уже неделю не бьем по НПЗ. Отсюда возникает вопрос: в том мощном и несгибаемом плане ударов по врагу есть НПЗ или нет? Не случилось ли так, что Трамп попросил не бить, а Украина согласилась? Если это так, то об этом следует честно сказать украинскому обществу", — сказал политолог.

В то же время Бобиренко подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Он упомянул удары по Киеву, Киевщине и Одессе, а также сообщения о повреждениях энергетических объектов.

"Вместо этого враг бьет по полной. У нас снова повреждается энергетическая инфраструктура, уже говорят о графиках отключений в Киеве и области, есть удары по энергетике в Одессе. И здесь возникает простой вопрос: если Россия выбивает наши ТЭС и другую критическую инфраструктуру, то должны ли мы бить по их энергетике?" – отметил Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может усилить давление на Украину сразу по нескольким направлениям, используя не только военные удары, но и атаки на критическую инфраструктуру и попытки дестабилизации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-kSQ8q7XMbU
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