Зеленский уже не скрывает очевидное: к каким уступкам в войне Трамп вынуждает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от объявления Трампом перемирия Украина не избивала по НПЗ и энергетике России. А вот враг таких ударов не прекратил. Искусственный интеллект оценил, показывает ли это то, что давление Трампа на Зеленского имеет результат и президент США будет давить дальше.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что ситуация может свидетельствовать об ассиметричном результате американского давления. Вашингтон имеет рычаги влияния на Киев – военную помощь, разведданные и дипломатическую поддержку. Поэтому Зеленский вынужден учитывать риск ухудшения отношений с ключевым партнером.

В то же время, готовность Украины ограничить удары не означает, что Путин согласился на взаимные обязательства. Если Россия продолжает атаковать энергетические объекты, Москва может использовать паузу для восстановления ресурсов и усиления давления на украинский тыл.

По мнению чат-бота, Трамп будет давить дальше, стремясь добиться договоренности, которую сможет представить как собственный дипломатический успех. Однако если уступки будут требовать преимущественно Украины, а Россия не будет иметь последствий за нарушение перемирия, оно может стать инструментом давления на Киев, а не путем мира.

Чат-бот Gemini трактует ситуацию прежде всего как проявление неравенства переговорных позиций. По мнению модели ИИ, приостановка украинских ударов стала дипломатическим шагом, с помощью которого Зеленский продемонстрировал готовность прислушиваться к предложениям Вашингтона. В то же время Кремль продолжил атаки на украинскую энергетику.

Gemini соглашается, что Трамп использует рычаги военно-технической и финансовой помощи Украине, пытаясь влиять на обе стороны. Однако заставить Киев остановить удары с помощью ультиматумов, по оценке чат-бота, проще, чем заставить Москву прекратить агрессию.

Главный риск Gemini видит, что одностороннее давление на Украину может лишь усилить позиции агрессора и обесценить мирные инициативы. Если Россия и дальше будет разрушать критическую инфраструктуру, Киев может вернуться к асимметричным действиям, ведь односторонние уступки угрожают безопасности страны.

Чат-бот Grok делает более категоричный вывод: давление Трампа уже сработало, по крайней мере на короткое время. Украина продемонстрировала готовность не бить по российским НПЗ, в частности из-за риска потерять разведданные и оружие. В то же время, по ответу чат-бота, Россия нанесла удары по меньшей мере по шести украинским энергообъектам.

Grok отмечает, что Зеленский ожидает взаимности. Если Путин будет продолжать атаки, Украина не соглашается бессрочно соблюдать односторонние ограничения.

Чат-бот прогнозирует, что Трамп продолжит давление. Среди возможных мотивов он называет стремление американского президента продемонстрировать дипломатический результат, повлиять на цены на топливо и укрепить свой миротворческий имидж. Grok также упоминает угрозы ограничить доступ Украины к разведданным и программу PURL.

Если Россия не будет соблюдать перемирие, а Киев возобновит ответные удары, Вашингтон, по прогнозу Grok, может вновь усилить давление на украинские власти.

В заключении все три чата-боты сходятся на том, что американское давление может побуждать Украину к ограничению ударов, но само по себе не гарантирует прекращения российских атак. Также все предупреждают о риске односторонних уступок Киева. Все три ожидают дальнейших попыток Вашингтона влиять на Киев, однако их ответы не доказывают, что Трамп будет обязательно добиваться новых уступок именно от Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой новый план Путин подготовил против Зеленского.



