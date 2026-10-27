Зеленский таки отправится в Москву? У Путина сделали громкое заявление о переговорах двух лидеров

Российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве и обеспечить ему безопасность. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Фото: из открытых источников

По словам Ушакова, во время разговора со Стуббом и Стере российский лидер заявил о готовности обеспечить украинскому президенту необходимые условия для пребывания в Москве, в частности, обеспечить его безопасность.

"Путин заявил Стуббу и Стере, что Зеленскому в случае приезда в Москву будут обеспечены все условия, в том числе безопасность", — сообщил помощник главы Кремля.

В то же время, Ушаков дал понять, что такая встреча не является ближайшим шагом в переговорах между Украиной и Россией. В Кремле считают, что личный контакт между двумя президентами будет иметь смысл только после завершения переговорного процесса.

По словам представителя российских властей, встреча лидеров может быть направлена на подписание документов, подготовленных по результатам переговоров.

"Контакт на уровне руководителей РФ и Украины имеет смысл после завершения переговорного процесса для подписания документов", — заявил Ушаков.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может в дальнейшем обостряться. По словам Лаврова, европейские лидеры при контакте с российским диктатором не озвучили ничего нового. Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по войне России против Украины.