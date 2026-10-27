logo

BTC/USD

80465

ETH/USD

2344.21

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский таки отправится в Москву? У Путина сделали громкое заявление о переговорах двух лидеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский таки отправится в Москву? У Путина сделали громкое заявление о переговорах двух лидеров

В Кремле заговорили о возможном приезде Зеленского в Москву, заверив, что Путин готов обеспечить ему безопасность.

27 октября 2026, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве и обеспечить ему безопасность. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Зеленский таки отправится в Москву? У Путина сделали громкое заявление о переговорах двух лидеров

Фото: из открытых источников

По словам Ушакова, во время разговора со Стуббом и Стере российский лидер заявил о готовности обеспечить украинскому президенту необходимые условия для пребывания в Москве, в частности, обеспечить его безопасность.

"Путин заявил Стуббу и Стере, что Зеленскому в случае приезда в Москву будут обеспечены все условия, в том числе безопасность", — сообщил помощник главы Кремля.

В то же время, Ушаков дал понять, что такая встреча не является ближайшим шагом в переговорах между Украиной и Россией. В Кремле считают, что личный контакт между двумя президентами будет иметь смысл только после завершения переговорного процесса.

По словам представителя российских властей, встреча лидеров может быть направлена на подписание документов, подготовленных по результатам переговоров.

"Контакт на уровне руководителей РФ и Украины имеет смысл после завершения переговорного процесса для подписания документов", — заявил Ушаков.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может в дальнейшем обостряться. По словам Лаврова, европейские лидеры при контакте с российским диктатором не озвучили ничего нового. Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по войне России против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости