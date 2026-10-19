

















Политик и представитель Республиканской партии США Борис Пинкус считает , что резкие заявления президента Дональда Трампа в адрес Украины могут быть связаны с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах и приближением промежуточных выборов в Конгресс. По его мнению, американский президент пытается повлиять на настроения избирателей, в то же время его позиция по поводу войны России против Украины вызывает недовольство части американского общества.

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Пинкус подчеркнул, что отношение американцев к Украине не следует отождествлять с политикой действующего президента. Он утверждает, что значительная часть граждан США не поддерживает ухудшение отношений с Киевом и критические заявления Трампа в адрес Зеленского.

Политик связывает смену президентской риторики с приближающимися выборами. По его оценке Трамп пытается удержать поддержку республиканцев, однако его позиция может отталкивать независимых избирателей, от голосов которых будет зависеть результат голосования.

"Трамп сегодня уже цепляется за соломинку, то есть за республиканцев", — заявил Пинкус, комментируя политическую ситуацию в США.

Он также обратил внимание на протесты в ходе публичных выступлений американского президента. По мнению политика, недовольство части избирателей может создавать для Республиканской партии дополнительные проблемы в преддверии выборов.

Пинкус уверен, что Украине важно различать позицию американской администрации и отношение всего американского общества. Он также подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество с американскими институтами, которые могут влиять на решение о поддержке Киева.

Портал "Комментарии" уже писал, что Российский диктатор Владимир Путин может использовать экономические обещания, чтобы влиять на позицию президента США Дональда Трампа накануне его контактов с лидером Китая Си Цзиньпином. Такую оценку высказал американский политик Борис Пинкус, комментируя отношения Вашингтона, Москвы и Пекина.