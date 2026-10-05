"Зеленский сорвался: "Где моя баллистическая ракета?" Эксперт ошеломил правдой об украинской баллистике

Вопрос украинской баллистики очень актуален, а информация противоречива. Якобы уже есть баллистическая ракета, которая, однако, не может долететь до Москвы. Разработки более мощной длятся, но прогнозируемые сроки получения собственного оружия постоянно сдвигаются.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию с украинской баллистики и акцентировал внимание на словах президента. В одном из интервью Зеленский рассказал, как позвонил компании FirePoint, эксперт заметил, что вероятно звонил по телефону Штиллерману, и сказал: "Где моя FP9?".

"То есть президент говорит, как он звонит по телефону представителю частной компании, чтобы заставить его быстрее завершать разработку модели большей дальности баллистической ракеты. И при этом говорит, что где моя ракета? Если посмотреть более глубоко, то очевидно, что Зеленский такие вещи действительно воспринимает исключительно через личностную призму. И воспринимает все, что здесь делается, что это не просто его ответственность, но его заслуга”, — пояснил эксперт.

Скандальность фразы, по словам Рейтеровича, в том, что Зеленский год назад говорил, что ракета уже есть и что скоро она будет поставлена на боевое дежурство.

"Боюсь, что нам лучше не увлекаться этими мыслями и не надеяться, что мы вообще эту ракету даже в этом году увидим. Есть много оснований именно так считать", — отметил эксперт.

По его словам, за последние несколько дней резко буквально поменялась риторика представителей и лоббистов компании FirePoint. Сейчас, отметил, рассказывают о том, что это длительный процесс, нужно много испытаний и только потом может пойти речь о каком-то масштабировании. Однако Рейтерович отметил, что не отменяет того факта, что именно в эту частную, не государственную компанию были влиты огромные средства, в том числе и на разработку этих ракет.

"Это чушь, когда отдельные представители этой компании говорят, что они исключительно за свой счет эти ракеты разрабатывают. Это не так, потому что даже из их публичных заявлений знаем, что они и документацию получили бесплатно, причем даже не от государства, а от Миндича. И это выглядит, ну, по сути, как преступление, которое должно быть проверено", — подчеркнул Рейтерович.

Также, отметил, что государство подписывало с компанией соглашения не только на поставку дронов.

"Заключали соглашения о гарантированном выкупе всех ракет, которые будут в будущем созданы. И очевидно, что значительная часть средств уже была выплачена и она как раз была потрачена на разработку этой ракеты. Ну и самое главное, что эта ракета, опять-таки будет Украине продаваться. Ведь это не государственная разработка, которая будет на государственных предприятиях изготавливаться и это будет из частных предприятий. частная компания будет эти ракеты Украине потом продавать. А ведь вы сами понимаете, что цена на эти ракеты может быть разной”, — отметил эксперт.

Рейтерович подытожил, что история с баллистическими ракетами остается несколько скандальной и больше работает в минус, ведь обещаний много, а результатов мало.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще ждать ударов украинской баллистики по Москве.