"Зеленский сорвался: "Где моя баллистическая ракета?" Эксперт ошеломил правдой об украинской баллистике

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Кречмаровская Наталия
Вопрос украинской баллистики очень актуален, а информация противоречива. Якобы уже есть баллистическая ракета, которая, однако, не может долететь до Москвы. Разработки более мощной длятся, но прогнозируемые сроки получения собственного оружия постоянно сдвигаются.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию с украинской баллистики и акцентировал внимание на словах президента. В одном из интервью Зеленский рассказал, как позвонил компании FirePoint, эксперт заметил, что вероятно звонил по телефону Штиллерману, и сказал: "Где моя FP9?".
Скандальность фразы, по словам Рейтеровича, в том, что Зеленский год назад говорил, что ракета уже есть и что скоро она будет поставлена на боевое дежурство.
По его словам, за последние несколько дней резко буквально поменялась риторика представителей и лоббистов компании FirePoint. Сейчас, отметил, рассказывают о том, что это длительный процесс, нужно много испытаний и только потом может пойти речь о каком-то масштабировании. Однако Рейтерович отметил, что не отменяет того факта, что именно в эту частную, не государственную компанию были влиты огромные средства, в том числе и на разработку этих ракет.
Также, отметил, что государство подписывало с компанией соглашения не только на поставку дронов.
Рейтерович подытожил, что история с баллистическими ракетами остается несколько скандальной и больше работает в минус, ведь обещаний много, а результатов мало.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще ждать ударов украинской баллистики по Москве.